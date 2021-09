Henstedt-Ulzburg

Die Corona-Pause war lang im Amateur-Handballsport. Am Sonnabend, 3. September, fliegt ab 18 Uhr endlich wieder der Ball durch die Sporthalle am Alstergymnasium. Die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg haben zum Saisonauftakt die HSG Mönkeberg-Schönkirchen zu Gast.

Die neue Spielzeit wird für viele Mannschaften haarig. Der DHB hat die 70 Drittliga-Frauenteams auf sechs Staffeln verteilt. Es wird drei Aufsteiger in die zweite Bundesliga geben, aber 22 Absteiger. Nach der Hin- und Rückrunde wird in Meister- und Abstiegsrunden gespielt. Die bis dahin erreichten Punkte werden mitgenommen, nur die beiden besten der sechs Teams in jeder Abstiegsstaffel haben ihren Drittligaplatz sicher.

Klassenerhalt früh schaffen

„Unser Ziel ist der sechste Platz in der Gruppe A mit ihren zwölf Mannschaften“, sagt SVHU-Trainer Christian Gosch. „Zum einen, weil ich es dem Team zutraue, zum anderen, weil damit der Klassenerhalt früh geschafft wäre. Wir wollen den nächsten Schritt unserer Weiterentwicklung machen.“

Konditionell sind die Frog-Ladies bestens präpariert, das Team ist weitgehend eingespielt. „An guten Tagen können wir wahrscheinlich nahezu alle Gegner in der Dritten Liga schlagen, an schlechten aber auch gegen jeden verlieren“, sagt Gosch. „Also sollten wir zusehen, schnell so richtig in den Wettkampfmodus zu kommen und möglichst viele gute Tage zu haben.“

Mit Jana Grützner hat der SVHU eine Abwehrstütze an den Ligakonkurrenten TSV Wattenbek verloren. Anna Nowatzki hat sich den Handballluchsen Buchholz 08-Rosengarten II angeschlossen. Sophia Plötz ist beruflich nach Leipzig gegangen, Pia Belza setzt ihr Studium in Dänemark fort und Ann-Cathrin Dietrich wechselt nach nur zwei Pflichtspielen zur HT Norderstedt.

Kohn bildet jetzt mit Wünsche das Duo im Tor

Statt Pia Belza bildet Sophia-Maria Kohn (AMTV Hamburg) mit Merline Wünsche das Duo zwischen den Pfosten. Aus der zweiten Mannschaft rückt Linksaußen Hannah Wulff auf, die für Ann-Cathrin Dietrich die links Seite beackert. „Beide haben in den Monaten, in denen sie bei uns sind, einen ganz starken Eindruck hinterlassen“, schwärmt Gosch.

Neu dabei ist Vanessa Fleischmann, die zuletzt für den Buxtehuder SV aktiv war, aber wegen einer hartnäckigen Schulterverletzung eine längere Pause einlegen musste. „Wir wollen Vanessa langsam an die Mannschaft und den Wettkampf heranführen“, erklärt Gosch. „Gleiches gilt für Hannah Wulff, die Zwillingsschwester von Carina.“

Bis auf Nele Mönnich, die sich eine Knieverletzung zugezogen hat, kann Christian Gosch gegen Mönkeberg auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Die Saison beginnt mit der selben Paarung wie die vergangene nach nur zwei Spieltagen endete. Der SVHU setzte sich damals nach zähem Ringen gegen den Aufsteiger mit 25:23 durch.

„Auf uns wartet ein sehr kampfstarkes Gästeteam mit einigen erfahrenen Spielerinnen“, sagt Gosch. „Aber wir spielen zu Hause und haben endlich wieder Zuschauer auf der Tribüne. Wir wollen die beiden Punkte bei uns behalten.“