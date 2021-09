Reykjavik/Kiel

Gold für den SK Doppelbauer Kiel. Anton Demchenko, russischer Spitzenspieler des Kieler Erstligisten, wurde jetzt in Reykjavík Schach-Europameister. Der 34-jährige Großmeister behielt in elf Runden eine weiße Weste und siegte am Ende mit 8,5 Punkten (sechs Siege und fünf Remis) vor dem erst 16-jährigen deutschen Spitzentalent und jüngsten deutschen Großmeister aller Zeiten, Vincent Keymer (Saulheim/8,5 Punkte).

EM im geschichtsträchtigen Hotel Natura in Reykjavík

Bei der EM im geschichtsträchtigen Hotel Natura in Reykjavík, in dem Bobby Fischer während seines WM-Duells mit Boris Spassky residierte, ging es nicht nur um 100 000 Euro Preisgeld, sondern auch um insgesamt 23 Qualifikationsplätze für den Fide-Weltcup 2023. Doppelbauer-Spitzenbrett Demchenko sicherte sich den 20 000-Euro-Siegerscheck durch ein Remis in der letzten Runde gegen den viertplatzierten Rumänen Bogdan-Daniel Deac und krönte sich damit zum ersten Europameister überhaupt mit einem Elo-Wert unter 2600 (2597). Der Däne Jonas Bjerre (7 Punkte/Platz 22), sein Landsmann Jesper Thybo (7 Punkte/Platz 30) sowie der Rumäne David Gravilescu (6 Punkte/Platz 56) komplettierten das gute Ergebnis des Schach-Bundesligisten SK Doppelbauer im Feld der insgesamt 150 Akteure.

Respektable Ergebnisse erzielte auch der Doppelbauer-Nachwuchs bei den deutschen Meisterschaften der Jugend in Willingen. In der Altersklasse U 16 wurde Keyvan Farokhi mit 5,5 Punkten aus neun Runden am Ende Fünfter. Jonas Rempe belegte in der U 14-Konkurrenz mit fünf Punkten Rang 19, Katerina Bräutigam bei den U 14-Mädchen Rang 13 (4,5 Punkte), Levi Malinowsky Platz zehn bei den U 12-Jungen (5,5 Punkte). „Levi lag mit fünf Punkten aus den ersten sechs Partien auf Platz zwei. Dann verlor er zuerst gegen den späteren Meister Hussain Besou (Lippstadt, d. Red.) und im Anschluss nach fünfeinhalb Stunden und 104 Zügen aus einer klaren Gewinnstellung heraus gegen Sebastian Haubold (Staßfurt, d. Red.)“, resümierte Doppelbauer-Jugendwart Finn Petersen.