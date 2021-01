Kiel

So ein Schwergewicht gab es noch nie zwischen den Meeren. Und zugegeben, wenn aus dem jungen SK Doppelbauer (78 Mitglieder) und der traditionsreichen SG Turm (37) nun der SK Doppelbauer Kiel v. 1910 e.V. (vormals auch Turm Kiel) wird, stoßen die königlichen Kieler mit 115 Schachspielern hinter dem Elmshorner Schachclub (230 Mitglieder) und dem Lübecker Schachverein (204) gerade einmal in die Top Drei der mitgliederstärksten schleswig-holsteinischen Schachvereine vor. Die entstehenden Synergien muten allerdings strategisch klug wie Damengambit, wuchtig wie eine Sizilianische Verteidigung an.

Der im Dezember durch Verschmelzung aus der Taufe gehobene „neue“ SK Doppelbauer geht mit Mannschaften in der Ersten (Männer) und Zweiten Bundesliga (Frauen und Männer) an den Start und plant die sofortige Rückkehr in die Jugend-Bundesliga. „Wir sind nicht der größte, aber der erfolgreichste Verein in Schleswig-Holstein“, sagt SK-Jugendwart Finn Petersen.

Doppelbauer mit renommierter Jugendarbeit

Unterschiedlicher hätten die Perspektiven der beiden Klubs nicht sein können. Hier der junge SK Doppelbauer von 2004 mit seiner über die Landesgrenzen hinaus renommierten Jugendarbeit, Schulkooperationen, der 2016 die Jugend-Bundesliga Nord und die deutsche U 16-Mannschaftsmeisterschaft gewann, Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften wie Mats Beeck (U 16-Bronze 2016) oder Jonas Rempe (U 10-Bronze 2017) hervorbrachte. Die Nähe zur Max-Planck-Schule im Winterbeker Weg war stets frappierend, die Hälfte der Mitglieder waren zuletzt Jugendliche.

Frauen: Aufstieg 2017 in die Erste Liga

Immer gab es auch einen Schwerpunkt im Frauenschach. Das Top-Team um Teamchefin Ulla Hielscher stieg 2017 sogar in die Erste Bundesliga auf. Sebastian Buchholz (32), alter und neuer Erster Vorsitzender, erklärt den Fusionsgedanken: „Wir waren zwar für unsere Jugendarbeit bekannt, konnten Kinder und Jugendliche aber nur bis zu einem bestimmten Level bringen. Für uns stand hinter der Fusion ein Leistungsgedanke.“

Auf der anderen Seite die 110 Jahre alte Schachgemeinschaft Turm Kiel, deren Männer seit 2018 in der Ersten Bundesliga spielen, in diesem elitären Kreis aktuell auf Platz neun rangieren, während das wöchentliche Vereinsleben in den vergangenen Jahren nahezu zum Erliegen gekommen ist, der Mitgliederschwund Fahrt aufgenommen hat. „Das war schon lange ein chronischer Prozess“, sagt Thomas Böhm (43), zuletzt Zweiter Turm-Vorsitzender.

Netzwerk an Großmeistern

Der Altersdurchschnitt hoch, Jugendliche kaum vorhanden, ein Bundesliga-Ensemble mit überwiegend ausländischen „Stars“ wie dem bulgarischen Großmeister Ivan Cheparinov (ELO 2688) am Spitzenbrett, immerhin 86. der Weltrangliste. „Jugendarbeit wäre“, so Böhm, „von Null schwer aufzubauen.“ Während Doppelbauer also immer wieder auf Eigengewächse setzt, diese aber „ab einem Bereich von ELO 2300 nicht mehr systematisch entwickeln“ kann (Doppelbauer-Jugendwart Finn Petersen), steht im Turm-Kader eher ein externes Talent wie der viertbeste deutsche Jugendliche, Ashot Parvanyan. Dafür bringt Turm ein vitales Netzwerk an Großmeistern und Trainern wie dem dänischen Kadertrainer Mads Boe für besondere Trainingsmaßnahmen mit in die Ehe.

Das von Mäzen Ralph Junge unterstützte Turm-Team spielte zuletzt in Bordesholm, sucht nach einem Kieler Spiellokal, um die Partien in der stärksten Schach-Liga der Welt noch besser zu präsentieren, hatte in Mettenhof eine Wiederbelebung des Vereinslebens versucht. Das wird sich künftig in der Max-Planck-Schule konzentrieren. „Wir wollen die neuen Strukturen nutzen, damit weniger Spieler auf dem Weg ins Erwachsenenalter verloren gehen“, so Petersen.

Alle Altersklassen ab der U10 vertreten

Sieben Trainer – darunter auch Buchholz und Böhm – kümmern sich ab sofort um alle Altersklassen von der U 10 bis zu den Erwachsenen. Und auch wenn die zweite Mannschaft in der Zweiten Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, die Jugend coronabedingt aus der Bundesliga abgestiegen ist: „Unser Ziel sind Mannschaften in der ersten, zweiten und dritten Liga sowie in der Jugend-Bundesliga. Und wir wollen Leute in Schleswig-Holstein ausbilden, Großmeister generieren“, sagt Sebastian Buchholz. Der zehnjährige Levi Malinowsky – Zweiter im deutschen U 10-Ranking – könnte so einer sein. Oder der 14-jährige Keyvan Farokhi. Auch unterhalb der Landesliga will der Klub in jeder Klasse vertreten sein.

„Wir wollen im Leistungs- und im Breitensport attraktiver werden, zusammen was draus machen“, sagt Thomas Böhm. Und hinter den Kulissen lebt auch der Traum von den Himmelfahrts Open 2021, einem hoch dotierten ELO-Turnier für die Schachregion Kiel. Eine große Rochade vollzieht sich in der Kieler Schachszene.