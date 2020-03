Corona: Panik im gallischen Dorf

Jekaterinburg

Die Antwort wollen acht Großmeister noch bis zum 4. April im russischen Jekaterinburg geben – unter besonderen Vorkehrungen. Denn Schach ist irgendwie ein ganz schön unhygienischer Sport.

Die Fide hielt am Herausforderer-Turnier fest - trotz Corona

Fußball, Handball, Basketball – alles steht still. Doch hinterm Ural gibt sich – fast wie bei Asterix – eine Millionenmetropole als gallisches Dorf. Der Internationale Schachverband Fide (Fédération Internationale des Échecs) ist standhaft geblieben, versicherte, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden, um einen geregelten Ablauf des mit einem Preisgeld in Höhe von 500 000 Euro dotierten Turniers zu garantieren.

Die Argumente der Fide: Nur acht Spieler, Zuschauer sind nicht zugelassen, Fotografen müssen Abstand halten, und in Russland sei die Pandemie bisher ohnehin nur schwach ausgebreitet. Zweimal täglich wird bei den Protagonisten am Brett Fieber gemessen. „Wir befinden uns in Kontakt mit den Behörden und überwachen die Situation. Alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen“, sagt Fide-Präsident Arkadi Dworkowitsch. Turnier-Pressesprecher Milan Dinic sitzt in London fest, erfahrene Schach-Reporter erreichten zwar Jekaterinburg, sitzen dort allerdings im Hotel in Quarantäne.

Verschärfte Hygiene-Vorkehrungen

Im Spielsaal des Hotel „ Hyatt Regency“ treten die acht Teilnehmer in 14 Runden jeweils zweimal gegeneinander an. Also alles wie immer? Ganz im Gegenteil. Vor jeder Partie reiben sich die Schach-Genies ihre Hände mit Desinfektionsmittel ein. Einige verzichten ganz auf das übliche Händeschütteln vor der Partie, Alexander Grischuk wählte vor dem Duell mit seinem russischen Landsmann Ian Nepomniachtchi den um sich greifenden Ellenbogen-Gruß. Und überhaupt, Schach ist ganz schön unhygienisch. Da wird berührt: „en passant“ der gegnerische Bauer, die Uhr. Da wird gerieben: grübelnd die Augen, die Nase, die Schläfen, der Bart. Da wird geatmet: auf ziemlich kurzer Distanz.

Magnus Carlsen kann sich entspannt zurücklehnen

Und vor allem: Es wird gespielt, auf hohem Niveau. Und Weltmeister Magnus Carlsen (29) kann sich in seiner selbst gewählten Quarantäne in einer norwegischen Waldhütte auf dem Sofa zurücklehnen und das Geschehen aus der Ferne beobachten. Wird Carlsen („Ich hoffe in erster Linie darauf, dass das Turnier auch beendet wird“) – wie schon 2018 in London – vom Italo-Amerikaner Fabiano Caruana (27) herausgefordert?

Topfavorit Caruana

Ihm trauen die Experten die größten Siegchancen zu neben dem Chinesen Ding Liren (27). Die chinesische Nummer drei der Weltrangliste bereitete sich nach Ausbruch der Pandemie im Elternhaus in Wenzhou – zehn Autostunden vom Krisenzentrum Wuhan entfernt – auf das Turnier vor. Im Gegensatz zu seinen sieben Konkurrenten reiste der Großmeister schon am 2. März nach Russland. Dort war er bis zum Turnierbeginn in einem Sanatorium in Moskau in Quarantäne untergebracht.

Caruana siegte zu Beginn des Jahres beim Superturnier in Wijk aan Zee mit zwei Punkten Vorsprung auf Weltmeister Carlsen – eine Kampfansage. Das WM-Duell hatte der Amerikaner vor zwei Jahren erst im Schnellschach-Tiebreak mit 0:3 verloren. Danach brauchte Caruana lange Zeit, um sich von der Niederlage zu erholen. „Ich war ausgebrannt für viele, viele Monate. Da war ich wirklich nicht motiviert, überhaupt Schach zu spielen“, sagte er dem niederländischen Schachmagazin „New In Chess“. Die drei russischen Großmeister konnten sich indes in heimischen Gefilden ohne Reisestrapazen und völlig ungestört vorbereiten. Grischuk ist mit 36 Jahren der erfahrenste Spieler im Feld. Sein Landsmann Kirill Alexejenko ist krasser Außenseiter: Der mit 22 Jahren jüngste Teilnehmer – nur die Nummer 39 der Weltrangliste – profitierte von einer Wildcard der Veranstalter.

Maxime Vachier-Lagrave wirbelt das Feld durcheinander

Nach Runde vier war das Feld allerdings schon gehörig auf links gedreht. So trotzte der Franzose Maxime Vachier-Lagrave – kurz MVL – Caruana in Runde eins ein Remis ab und besiegte in der zweiten Runde Ding Liren. Er war erst für den Aserbaidschaner Teimur Radschabow nachgerückt, der die Fide vergeblich aufgefordert hatte, das Turnier wegen der Corona-Krise zu verschieben, und dann auf eine Teilnahme verzichtete. Und so ganz reibungslos verläuft das Turnier dann auch nicht. Am Sonnabend wurden bei Caruana 98,7 Grad Fahrenheit, also 37,06 Grad Celsius, gemessen. In Russland gilt das schon als Fieber. „Das sorgte für eine Panik“, berichtete der Topfavorit später in einem Interview mit „Today in Chess“. „Jeder ist hier extrem paranoid!“

Das WM-Finale zwischen Carlsen und Großmeister X soll im Rahmen der Expo 2020 in Dubai stattfinden – über Weihnachten und Neujahr. Die Fide hat diesen Termin allerdings noch nicht bestätigt.

