Sotschi

Der Schach World Cup ist das alle zwei Jahre ausgetragene Stelldichein der Schach-Elite. Es geht um viel: Die beiden Finalisten des königlichen Weltpokals in Sotschi qualifizierten sich für das Kandidatenturnier 2022, bei dem der nächste Weltmeisterschaftsherausforderer gesucht wird. In diesem Konzert der ganz Großen um Superstar und Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen mischte mit dem bulgarischen Großmeister Ivan Cheparinov (34) auch ein Crack vom SK Doppelbauer Kiel im Kreis der 206 Teilnehmer mit.

So viel sei vorweg gesagt: Der Kieler Spitzenbrett-Akteur hatte mit dem Ausgang des Turniers nichts zu tun. Cheparinov besiegte nach einem Erstrunden-Freilos in Runde zwei den ehemaligen Lübecker Rasmus Svane in einem echten Tie-Break-Krimi mit 5:4. Das Aus kam dann in der Runde der letzten 64 mit 1,5:2:5 gegen den Russen Peter Svidler. Versüßt wurde der Sprung in die dritte Runde mit einem Preisgeld in Höhe von 10 000 US-Dollar.

Weltmeister Carlsen ereilte im Halbfinale gegen Jan-Krzysztof Duda (Polen) mit 1,5:2,5 das Aus. Der Norweger wurde am Ende Dritter. Duda setzte sich im Endspiel gegen Sergey Karjakin (Russland) – 2016 WM-Herausforderer von Carlsen – mit 1,5:0,5 durch und heimste damit die Siegprämie in Höhe von 110 000 US-Dollar ein. Beide Finalisten sicherten sich damit einen Platz im nächsten Kandidatenturnier im kommenden Jahr.