SK Doppelbauer rochiert ins Internet

Kiel

Anders als in der Zweiten Frauen-Bundesliga, in der Doppelbauer die Saison auf Rang vier beendete, ist die Serie in der Jugend-Bundesliga Nord noch nicht endgültig abgebrochen.

Am 26. April würde für den SK der drittletzte von neun Spieltagen beim Hamburger SK auf dem Programm stehen. „Noch wurde nicht festgelegt, wie es genau weitergehen soll“, sagt Doppelbauer-Jugendwart Finn Christopher Petersen.

Anzeige

Saisonabbruch würde SK Doppelbauer stark treffen

Aktuell rangiert das Kieler Bundesliga-Ensemble auf Rang sieben der Tabelle – ein Abstiegsplatz. „Darum würde uns ein Saisonabbruch natürlich sportlich stark treffen. Da wir gegen die stärksten Gegner schon gespielt haben, wäre dies auch sehr unglücklich. Wir sind aber zuversichtlich, dass es weitergeht. Die Übertragungsgefahr ist gegenüber anderen Sportarten hoffentlich geringer. Man könnte die offenen drei Spieltage auch an einem späteren Wochenende ausführen.“

Landesmeisterschaften wurden abgesagt

Die Landesmeisterschaften der Erwachsenen in Schach vor Ostern sowie die Titelkämpfe der Jugend nach Ostern wurden abgesagt. „Das war ein herber Rückschlag“, erinnert sich Petersen. Schließlich wären der in der Altersklasse U14 an Position eins gesetzte Keyvan Farokhi und seine Altersgenossen Jonas Rempe (Setzlistenplatz 2) und Peter Woltmann (Setzlistenplatz 5) ebenso aussichtsreich ins Turnier gestartet wie in der U10 Levi Malinowsky (Platz 1), Darian Farokhi (Platz 2) und Lennik Rempe (Platz 4) oder in der U18 die Bundesliga-Spielerinnen Mieke (Platz 2) und Janne Rempe (Platz 3).

Turniere ins Netz verlegt

Nichtsdestotrotz stecken die königlichen Brettartisten den Kopf nicht in den Sand, haben große Teile ihres Tuns kurzerhand in virtuelle Welten verlagert. Auf der Plattform „Lichess“ können Vereinsturniere und Wettkämpfe gegen andere Klubs ausgetragen werden. „Wir spielen zwei bis drei Turniere pro Woche, welche gut angenommen werden“, sagt Jugendwart Petersen.

Einige Turniere sind sogar offen für alle Schach-Interessierten aus Kiel und Umgebung. Petersen: „Wir überlegen, auch nach der Krise ein monatliches Online-Turnier in unseren Plan zu integrieren. Das kommt auch unseren Mitgliedern entgegen, die aus beruflichen Gründen nicht immer in Kiel dabei sein können. Ich denke, dass dies eine nachhaltige Änderung im Schachsport nach sich ziehen wird, welche die Vereine und Verbände zukunftsgewandt verändern wird.“

Auch die Deutsche Schachjugend, die Schachjugend Schleswig Holstein oder die Schachzeitung „Rochade Europa“ bieten verstärkt Turniere im Internet an.

Training inklusive Video-Konferenz

Und trainiert wird momentan natürlich auch im Netz mit einer Kombination aus Schach-Plattform und Video-Konferenz. „So ist es möglich, das gleiche Brett zu betrachten und über Stellungen, Partien und Analysen zu sprechen, auch werden die Partien aus den Turnieren im Training eingebaut“, sagt Petersen.

„Wir kämpfen hier natürlich mit den gleichen Problemen wie alle anderen Unternehmen und Organisationen. Die Verbindung und persönliche digitale Infrastruktur ist nicht immer optimal. Auch ist es schwerer, das Gegenüber einzuschätzen und Trainingserfolg zu bewerten.“ Noch befinde man sich in einem Lernprozess. Und so bietet Trainer Bent Johannsen fast täglich Coaching für seine Schützlinge an.

„Zum Glück ist Schachtraining online relativ problemlos möglich. Dadurch, dass ich jetzt nur mit einem oder zwei Kindern zurzeit trainiere, ist das Training sogar deutlich intensiver, kostet aber auch mehr Zeit. Wir freuen uns aber schon alle darauf, uns wieder direkt am Brett gegenüberzusitzen“, sagt Johannsen.

Schach sorgt für Ablenkung in der Krise

Der 18-jährige Magnus Arndt, im Jugend-Bundesliga-Team am Spitzenbrett eingestuft, sieht im Schach ein Hobby, „das sich auch alleine oder mit dem Internet trainieren und ausüben lässt. Somit kann Schach zumindest für ein bisschen Ablenkung sorgen“. Dennoch sei es „ein großer Unterschied, sich alleine statt in der Gruppe den Kopf zu zerbrechen“.

Die 16-jährige SK-Spielerin Celina Malinowsky, die bereits in der Frauen-Bundesliga zum Einsatz kam, ergänzt: „Toll, dass der Verein weiterhin aktiv ist und damit die Schachgemeinschaft zusammenhält, auch in dieser Zeit.“ Ein kluger Schachzug: Der SK Doppelbauer rochiert ins Internet.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Infos zum SK Doppelbauer und zu den Turnieren im Internet finden Sie hier.