Kaltenkirchen

Wîntersturmtief „Zeynep“ gab sich alle Mühe, das Topspiel in der Damen-Nordliga zwischen Tabellenführer TC an der Schirnau und Verfolger TC RW Neuenhaus zu verhindern. Aber weder ein Stromausfall in der Kaltenkirchener Tennishalle noch das Fehlen von Katharina Huhnholz, die aufgrund des eingestellten Bahnverkehrs nicht aus Frankfurt weg kam, konnten die Schirnauerinnen stoppen. Mit einem glatten 6:0-Sieg gegen die Mannschaft von der niederländischen Grenze machten sie die Meisterschaft in der Staffel B und damit den Aufstieg in die Regionalliga perfekt.

Schirnaus Sportwart Björn Kroll erhielt früh am Spieltag einen Anruf: Stromausfall in der Halle an der Schirnauallee. Eine Nachfrage bei den Stadtwerken ergab, dass nicht garantiert werden konnte, dass die Stromversorgung zeitnah wieder herzustellen sei. Kroll fing an, die Tennishallen in der Umgebung abzutelefonieren. „Es war unglaublich. In allen Hallen in der Umgebung war maximal ein Platz frei. Überall fanden Punktspiele statt“, berichtete Kroll.

Wegen „Zaynep“: Umzug nach Hamburg

Fündig wurde er schließlich in der Halle des Hamburger Tennisverbandes. Die steht in Hamburg-Horn, direkt an der Galopprennbahn. „Na toll, 200 Kilometer fahren für ein Heimspiel“, war Kim Juliane Auerswald etwas genervt. Die Schirnauer Spielerin kommt aus Marne.

Für Kathrina Huhnholz sprang Celine Brocks ein. „Ich büffele zwar für eine Klausur zum Thema Kindermedizin und Gynäkologie. Aber ich wollte mein Team nicht hängen lassen“, sagte die angehende Ärztin. Profiteurin der Hallenänderung war Anna Petkovic. „Ich wohne in Rahlstedt. Das wird die kürzeste Rückfahrt von einem Heimspiel aller Zeiten“, sagte die 16-Jährige grinsend.

Lesen Sie auch Solche Spiele wie gegen den Karlsruher SC gibt es immer mal wieder

Celine Brocks profitierte beim 6:2 und 6:0 von der hohen Eigenfehlerquote ihrer Gegenspielerin Jana Kettler. Eliessa Vanlangendonck hatte körperliche Probleme, dennoch gewann die Belgierin ihr Match gegen Celine Koets nach 85 Minuten mit 6:2 und 6:2.

Schirnauerinnen in den Einzeln ohne Satzverlust

Anna Petkovic und Kim Juliane Auerswald benötigten den Tiebreak, um den ersten Satz zu gewinnen. Petkovic verspielte einen 4:1-Vorsprung, Auerswald holte ein 2:5 auf. „Ich war zu Beginn unglaublich nervös“, gab die Marnerin zu. Deutlich besser wurde ihr Spiel, als sich Celine Brocks im zweiten Satz zum erlaubten Coachen auf die Bank setzte. „Das hat geholfen. Eine Menge Anspannung fiel da von mir ab“, sagte Auerswald. 7:6 und 6:2 hieß es am Ende gegen Franziska Sprinkmeyer.

Petkovic ärgerte sich nach dem 7:6, 6:3 gegen Jana Strahtmann über ihre vielen einfachen Fehler. „Die Plätze in der Verbandsporthalle sind allerdings auch gewöhnungsbedürftig“, erklärte Auerswald die Probleme ihrer Teamkollegin. „Sie sind sehr langsam, man muss sehr dicht am Ball sein, um ihn spielen zu können. Und schließlich muss man wegen des langsamen Bodens immer mit einem Schlag mehr als gewöhnlich pro Ballwechsel rechnen, um einen Punkt zu gewinnen.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Match war entschieden, trotzdem spielten beide Mannschaften die Doppel. „Doppel mit Celine macht einfach Spaß“, sagte Auerswald nach dem 6:4, 6:2 gegen Sprinkmeyer / Kettler. Vanlangendonck / Petkovic benötigten den Match-Tiebreak, um gegen Koets / Strahtmann zu siegen: 4:6, 7:5 und 10:6.

In der Wintersaison 2022/23 werden die Schirnauer Damen in der Regionalliga aufschlagen. Das ist in der Hallensaison die höchste Leistungsklasse im deutschen Tennis. „Vielleicht spendiert uns unser Verein als Dankeschön ja einheitliche Spielkleidung“, hofft Auerswald, dass der Erfolg gewürdigt wird.

Von Thomas Maibom