Kiel

Gruppen mit bis zu zehn Personen können seit dieser Woche bei einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Sport im Außenbereich treiben – ohne Körperkontakt.

Die erst am Sonnabend verkündeten Lockerungen wurden von den Vereinen nicht von Mitternacht auf 0 Uhr umgesetzt. Laut Hans-Jürgen Kütbach, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Turnverbands (SHTV), gehe in dieser Woche erst das „große Organisieren“ los. „Unsere Vereine erwarten praktische Hinweise, wie die Regeln umgesetzt werden können.“

„80-Quadratmeter-Passus“ sorgt für Unklarheiten

Daran scheiterte es aber an mancher Stelle. Vor allem die Frage, inwieweit der gemeinsame Sportbetrieb in größeren Gruppen auch in der Halle möglich ist, blieb bei vielen Verantwortlichen zunächst unbeantwortet – und sorgte auch im Innenministerium bis zum späten Dienstagnachmittag für Unklarheit.

Mächtig Verwirrung löste der „80-Quadratmeter-Passus“ aus. Wie lässt sich dieser korrekt interpretieren? Die Landesverordnung erlaubt, dass auch in geschlossenen Räumen mehr als zwei Personen Sport treiben. Dafür muss eine Mindestfläche von 80 Quadratmeter pro Person gegeben sein.

Gymnastikguppe darf an festen Plätzen auch in der Halle Sport treiben

Ein Beispiel: In einer 400 Quadratmeter großen Halle dürften zwei Basketballer auf einen Korb werfen, während am anderen Ende der Halle ein anderes Paar Körbe wirft – die geforderte Mindestfläche wäre gegeben. Nicht zulässig wäre, dass sich die vier Spieler in der Halle bewegen, mit dem Ball dribbeln. In der Begründung der Landesregierung heißt es: „Soweit mehrere Personen in einer Sportanlage getrennt Sport treiben, ist dies nur zulässig, soweit eindeutig keine gemeinsame Sportausübung vorliegt.“

Wiederum erlaubt: Eine Gymnastikgruppe mit fünf Personen verteilt sich gleichmäßig auf der 400-Quadratmeter-Fläche und führt angeleitete Übungen auf einer Matte durch. „Hierbei handelt es sich nicht um eine gemeinsame Sportausübung, wenn die Personen ihre Gymnastikmatte nicht verlassen“, bestätigt ein Sprecher des Innenministeriums.

Corona-Lockerungen: Noch kein "Quantensprung" für den Handball

Für die Ballsportarten in der Halle bedeutet die neue Verordnung damit „noch keinen Quantensprung“, wie es Sascha Zollinger, Geschäftsführer des Handballverbands Schleswig-Holstein (HVSH) ausdrückt. „Aber wir freuen uns, dass der Sport wieder in der Diskussion ist und bei der Öffnungsperspektive bedacht wurde.“

Die Handballvereine wollen besonders mit den Kindern die Chance nutzen, draußen zu trainieren. „Wir animieren die Vereine, jetzt mit den Kommunen Kontakt aufzunehmen, damit die Sportanlagen für den Sportbetrieb wieder freigegeben werden“, so Zollinger. Die können – abhängig vom lokalen Infektionsgeschehen – entscheiden, ob sie die Sportstätten öffnen.

Volleyball behält Beachsaison nach Ostern im Auge

Auch Sarah Strege, Geschäftsführerin des Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verbands (SHVV) sagt: „Der Hallenvolleyball hat von den Lockerungen noch nichts.“ Für den Beachvolleyball hingegen seien sie sehr erfreulich. „Unser Ziel ist, nach Ostern mit der Beach-Saison zu beginnen. Die Hoffnungen sind nun größer, dass wir diesen Zeitplan einhalten können.“

Mantraartig hatten die Sportverbände in den vergangenen Wochen eine Öffnungsperspektive speziell für Kinder und Jugendliche gefordert. Auch die gibt es: Sportgruppen mit bis zu 20 Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres können in Vereinen wieder draußen trainieren – ebenfalls ohne Körperkontakt, unter Aufsicht einer Übungsleiterin oder eines Übungsleiters.

Kinder dürfen in größeren Gruppen trainieren

Besonders das ist für SHTV-Präsident Hans-Jürgen Kütbach eine gute Nachricht: „Erstens wird den Kindern mehr ermöglicht und zweitens hat das Ehrenamt wieder eine Aufgabe.“ Viele Vereine hätten dem Turnverband in den vergangenen Wochen einen Verlust ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeldet. „Diese Entwicklung wird dadurch hoffentlich gestoppt“, sagt Kütbach.

Auf den ersten Fußballplätzen im Land fand bereits am Dienstagabend kontaktfreies Training statt. „Der Anfang ist gemacht“, sagt der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands, Uwe Döring. „Wobei sich mir die Frage stellt, warum die 20er-Gruppengröße auf die Vollendung des 14. Lebensjahres beschränkt ist. Je älter die Kinder sind, desto eher können sie sich an die Regeln halten.“

Erwägungen, die Döring am heutigen Mittwoch im Landtag vorbringen kann. Ab 10 Uhr hört der Innen- und Rechtsausschuss Verbände und Vereine an. Thema sind die weiteren Perspektiven und die Auswirkungen der Pandemie auf den Sport. Die kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand überblicken.