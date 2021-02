Kiel

Uwe Döring, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV), ist gefrustet – und mit ihm viele andere Vertreter der schleswig-holsteinischen Sportverbände. „Was in Berlin veröffentlicht wurde, da kommt der Amateursport in einem halben Satz mit der Sauna vor“, sagt Döring. Denn für den Sport gibt es nach dem jüngsten Bund-Länder-Gipfel vorerst keine Öffnungsperspektive in der Pandemie.

„Wir haben ein anderes Ergebnis erwartet“, gibt Thomas Niggemann, Geschäftsführer Breitensport des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV), unumwunden zu. Am Donnerstag hatten Vertreter des LSV und der Fachverbände Fußball, Handball und Turnen in einer Videokonferenz mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und den sportpolitischen Sprechern der Regierungsfraktionen eindringlich gefordert, die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz auf Landesebene nachzuschärfen.

Sport-Gipfel mit der Innenministerin

Nach dem vom Innenministerium initiierten „Sport-Gipfel“, den mehrere Teilnehmer im Anschluss als „konstruktiv“ beschrieben, bleibe Unverständnis darüber, dass die Belange des Sports bislang kaum berücksichtigt wurden. „Dass bei gleichen Inzidenzwerten stärkere Reglementierungen des organisierten Sports gegenüber vielen anderen Lebensbereichen bestehen, ist aus unserer Sicht nicht begründbar und muss korrigiert werden. Wieso sollte der Vereinssport für Kinder nicht erlaubt sein, wenn die Kitas wieder öffnen?“, sagt Niggemann.

Bereits im vergangenen Jahr hätten die Vereine gezeigt, dass sie mit ihren ausgebildeten Trainern in der Lage sind, Vorgaben und Regeln zu beachten und einzuhalten. Die Fachverbände nutzten die Plattform am Donnerstag nicht, um ihre individuellen Sorgen vorzutragen. Es ging allen darum, „die Menschen – vor allem die jungen – wieder in Bewegung zu bringen“, so Niggemann. Doch die Fragen, wie die Saisons in den jeweiligen Sportarten zu Ende gebracht werden sollen, brennen vor allem den Sportlern und Vereinsverantwortlichen auf der Seele.

Der SHFV will am 24. Februar auf seiner Präsidiumssitzung darüber entscheiden, wie die Saison 2020/21 fortgeführt werden kann. Am Freitag fand die erste Videokonferenz mit den Vereinen der Oberliga Schleswig-Holstein statt. „Wir werden mit den Vereinen verschiedene Modelle diskutieren, die Entscheidung trifft am Ende aber das Präsidium“, sagt Döring. Kommen keine nachträglichen Lockerungen für den Sport, bliebe wohl nur die Möglichkeit, die Spielzeit in einem Turniersystem zu Ende zu spielen oder die Rückrunde zu streichen.

HVSH plant Trainingsbetrieb nach Ostern

Sehr viel konkreter sind die Planungen beim Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH). Nach Abstimmungen mit allen Gremien und einer intensiven Umfrage unter den Vereinen hat der HVSH bereits einen Fahrplan für den weiteren Saisonverlauf entwickelt. Nach den Osterferien ab dem 19. April wollen die Handballer ins Training zurückkehren, wenn dies die Infektionszahlen und Verordnungen erlauben. Die restliche Saison soll dann nach fünf bis sechs weiteren Wochen der – nach dem langen Lockdown erforderlichen – Vorbereitung auf freiwilliger Basis bis zum Saisonende am 30. Juni fortgesetzt werden. Absteiger wird es nicht geben. Vereine, die die Saison zu den Akten legen wollen, werden nicht benachteiligt, für den Spielbetrieb und Aufstiegsregelungen sollen alternative Wettbewerbsmodi eingerichtet werden – denkbar wären Pokalrunden oder Relegationsspiele.

Handballer beklagen "Salami-Taktik"

Doch auch beim HVSH herrscht Frust. Durch die „Salami-Taktik“ bei der Verfügung des Lockdowns habe sich laut HVSH-Geschäftsführer Sascha Zollinger inzwischen ein „Corona-Blues“ eingestellt. „Wo ist die Perspektive, die unsere Handball-Familie braucht? Der Sport war so wenig Thema auf der Ministerpräsidenten-Konferenz, dabei sind wir Teil der Lösung, nicht des Problems. Es gibt so viele gesundheitliche Gründe dafür, dass besonders Kinder und Jugendliche wieder ins Training kommen müssen. Sie leiden am meisten.“

Von Clemens Behr und Tamo Schwarz