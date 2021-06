Kiel

In diesem Jahr soll der „Tag des Sports“ nicht nur in Kiel, sondern landesweit dezentral stattfinden, teilte der Landessportverband (LSV) mit. Alle Vereine und Verbände in Schleswig-Holstein sowie Partner des LSV seien aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen an vielen verschiedenen Orten zu beteiligen.

Hans-Jakob Tiessen: "Nicht im bekannten und beliebten Format"

Trotz sinkender Inzidenzzahlen und deutlicher Öffnungsschritte im Land, sagt LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen, „können wir uns derzeit noch nicht vorstellen, unseren Tag des Sports in dem bekannten und beliebten Format mit über 30000 Besucherinnen und Besuchern, einem Nonstop Sport- und Unterhaltungsprogramm auf vier Bühnen und mehr als 1000 ehrenamtlich Engagierten aus unseren Vereinen und Verbänden durchzuführen"

"Zudem können sich unsere Mitgliedsvereine und -verbände kaum mit dem nötigen zeitlichen Vorlauf auf diese Großveranstaltung vorbereiten", so Tiessen weiter.

Trotz vieler verschiedener Veranstaltungsorte soll die Dachmarke „Tag des Sports“ bei der 24. Auflage erhalten bleiben. Darunter sind kleinere und größeren Aktionen geplant − vom Schnuppertraining bis zum Tag der offenen Tür, von Vorführungen bis hin zu Mitmach-Angeboten.

„Charity Heimlauf“ findet zum zweiten Mal statt

„Der LSV unterstützt und fördert dabei nach Kräften die Aktionen und Aktivitäten seiner Vereine und Verbände“, kündigt Tiessen an. Beim „Charity Heimlauf“, der 2020 seine Premiere hatte, sollen erneut Gelder für die Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ erlaufen werden. Die Initiative will sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein die Teilhabe am Sport im Verein ermöglichen.