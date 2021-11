Kreis Segeberg

Sebastian Ufert ist im Handball ein Multifunktionär. Eine Menge Zeit nimmt dabei das Ehrenamt als Schiedsrichterobmann im Segeberger Verband in Anspruch. Weil nicht nur die Zahl der aktiven Sportler, sondern auch die der Unparteiischen dramatisch zurückgegangen ist, freut sich Ufert über jeden, der die Ausbildung zum Unparteiischen absolviert und, betreut von einem Coach, als Anwärter seine ersten Spiele leitet.

Max Synder, Amelie Plewka, Victoria Müller, Hauke Rosin, Lars Ihde, Paul Bertram, Merle Ernst und Joris Böker ließen sich unter der Regie des neuen Lehrwarts Ronny Müller schulen. „Wenn alle durchhalten und dabeibleiben, würde das helfen“, sagt Ufert. „Aber generell sind wir viel zu wenige Schiedsrichter.“

25 Schiedsrichter für 35 Spiele

39 Namen stehen auf der Schiedsrichterliste des KHV Segeberg. „14 davon sind im Landesverband unterwegs. Sie fallen für die Leitung von Partien im Kreis oder in den Regionsligen weg“, erläutert Ufert. „An jedem Wochenende sind rund 15 Frauen- und Männer- sowie 20 Jugendspiele teilweise mit Gespannen zu besetzen. Das mit 25 Leuten zu schaffen, ist jedes Mal eine logistische Herausforderung.“ Zumal man sich den „Luxus“ leiste, die Partien der Regions- und Kreisligen mit Gespannen zu besetzen. „In den Landesligen sind immer mehr Schiedsrichter alleine unterwegs“, sagt Ufert.

Das Puzzle der Ansetzungen werde zusätzlich erschwert, weil einige Spielleiter auch Spieler oder Trainer seien. „Die Einteilung funktioniert nur, weil viele unserer Schiedsrichter bereit sind, am Wochenende mehr als eine Partie zu leiten“, sagt Ufert, der nur die Begegnungen des Nachwuchses in den Altersklassen D- und E-Jugend unberücksichtigt lässt. „Das müssen die Vereine in Eigenregie regeln.“

Auf das „150-Jahre-Gespann“ ist immer Verlass

Auf ein Duo kann sich Ufert immer verlassen. „Mein 150-Jahre-Gespann“, nennt der Obmann und Ansetzer Peters Harms und Karsten Waelzer vom TSV Ellerau. Wobei Ufert mit der Zahl 150 sogar untertreibt: Harms ist 79, Waelzer 77 Jahre alt. Zusammen leiten sie pro Spieltag zwei Begegnungen.

Spitzenschiedsrichter im KHV mit Karrierechance ist Roby Lüdemann vom SV Henstedt-Ulzburg. „2016 hat Roby bei mir die Lizenz abgelegt“, erinnert sich Ufert. „Dass er mit mittlerweile 21 Jahren zum erweiterten Kreis der Drittliga-Schiedsrichter gehört, macht mich ein bisschen stolz.“ Lüdemann, so Ufert, denke nicht nur an seine eigene Laufbahn. „Als neues Mitglied im Kreisschiedsrichter-Ausschuss engagiert sich Roby auch für andere.“