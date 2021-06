Kiel

Das Kieler Hörnbad ist fast leer, als am späten Mittwochnachmittag drei Kaderathleten und eine -athletin des SV Neptun die Schwimmhalle betreten. Die Wasseroberfläche der beiden großen Becken ist noch spiegelglatt. Das dumpfe Rauschen der Lüftung klingt in den Ohren, kurz unterbrochen von spitzen Schreien der Mädchen und Jungen aus einer Schwimmergruppe am anderen Ende der Halle.

Während sich die Anfänger erst noch an das Element gewöhnen müssen, fühlt sich das Wasser für Neptun-Nachwuchsschwimmer Jannek Wild wie eine zweite Haut an. Der 14 Jahre alte Neumünsteraner begann mit sieben Jahren bei der SG Neumünster mit dem Schwimmen. Heute gehört er bundesweit zu den besten seines 2007er-Jahrgangs, fährt dafür bis zu sechsmal in der Woche mit dem Zug nach Kiel zum Training.

Erster Wettkampf seit Herbst 2020

„1200 Meter Wettkampfeinschwimmen mit leichten Steigerungen“, steht auf dem heutigen Plan von Trainer Dirk Hübler. Vier Kilometer werden Jannek Wild und die anderen Kaderschwimmer am Ende der knapp zweistündigen Einheit auf den Bahnen zurückgelegt haben. „Wir wollen die Muskeln heute voll belasten, die Speicher vor Sonntag nochmal leer machen“, kündigt Hübler an.

Der Sonntag ist ein besonderer Tag für die Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Neptun: Es ist Wettkampftag. Was vor Beginn der Corona-Pandemie noch selbstverständlich war – beinahe jedes Wochenende ging es raus zu Wettkämpfen –, ist in diesem Sommer dick im Kalender markiert. In Schleswig-Holstein gab es 2021 bislang nur den Kader-Schwimmwettkampf in Flensburg Anfang Mai. Mit 40 Schwimmerinnen und Schwimmern – 20 Mädchen und 20 Jungen – geht der Kieler Verein im Freibad im niedersächsischen Lehrte an den Start. Für viele ist es der erste Wettkampf seit Herbst vergangenen Jahres.

Jannek Wild will zu Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften

Jannek Wild will die seltene Chance in Lehrte nutzen. Zurzeit wäre er in der Disziplin 50 Meter Freistil für die Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften qualifiziert, die im Oktober stattfinden sollen. Unter die Top 20 muss er es dafür schaffen. In Flensburg schwamm er die Distanz in 26,85 Sekunden und liegt damit aktuell auf Rang 17. Könnte er diese Zeit am Wochenende in Lehrte unterbieten, würde das die Chancen auf eine Qualifikation nochmal erhöhen. Auch die 100 Meter Freistil sowie 50 und 100 Meter Brust hat er noch im Blick.

Auch an schlechten Tagen wird hart trainiert

Mit kraftvollen Hieben sticht der Schwimmer mit den lockigen Haaren auf der Bahn eins des Hörnbades ins Wasser. Rechts, links, rechts, links. Ruckartig dreht sich der Oberkörper mit. Noch einmal schnellt die Hand durchs Wasser – Anschlag am Beckenrand. Sofort reißt Jannek Wild den Kopf hoch, blickt zur Zeittafel. Unzufrieden kippt er den Kopf zur Seite, verzieht die Lippen. „Ich konzentriere mich heute auf die 50 Meter. Kurze, schnelle Sprints“, sagt der Schüler. „Heute hab ich einen schlechten Tag.“ Nach 30 Sekunden Pause stößt er sich wieder ab.

Trainer sieht Potenzial bei seinem Schützling

„Ich will anständige Tauchphasen sehen“, ruft Hübler, als Wild aus dem Wasser auftaucht. „Fünf Meter reichen nicht. Das ist zu kurz!“ Ob sein Schützling in Lehrte seine persönliche Bestzeit toppen kann? „Wenn alles passt, das Wasser nicht zu kalt ist, kann er sich nochmal verbessern“, glaubt der Cheftrainer. Gleiches gilt für die anderen Sportlerinnen und Sportlern im Team, die nun vom Landtraining in der Wasserpause von November bis März profitieren. „Unsere Schwimmer haben an Kraft und Beweglichkeit gewonnen“, so Hübler.

Schlimmste Pandemie-Phase überstanden

In Lehrte können sie es unter Beweis stellen. Dann hofft auch Jannek Wild auf einen besseren Tag als im Training am Mittwoch. Und selbst wenn nicht: Es wird nicht die letzte Möglichkeit bleiben, seine Zeiten zu verbessern. „Ich denke ein, zwei Wettkämpfe werden vor den Jahrgangs-Meisterschaften noch stattfinden.“ Die schlimmste Pandemie-Phase hat auch der Schwimmsport hoffentlich hinter sich.