Der Erfolg bei der Vendée Globe 2020/21 wirkt für Weltumsegler Boris Herrmann weiter nach. Eineinviertel Jahre nach seiner Rennankunft in Les Sables d’Olonne/Frankreich wurde der 40-Jährige mit dem German Offshore Award prämiert. Die Auszeichnung wird seit 15 Jahren für die herausragende deutsche Hochseesegel-Leistung des Jahres vergeben. Mit seiner Solo-Weltumsegelung in rund 80 Tagen und dem fünften Platz bei dem Rennen setzte sich Herrmann gegen die weiteren Nominierten durch: das Offshore Team Germany (Sieger beim The Ocean Race Europe), Melwin Fink (Drittplatzierter beim Minitransat) und die Crew der „Störtebeker“ (Platz zwei beim Fastnet Race in der Gruppe der großen Yachten).