„Fechten ist wie Boxen auf dem Schachbrett“ – so hat die deutsche Spitzenfechterin Britta Heidemann die Sportart mal beschrieben, die seit den ersten Spielen der Neuzeit 1896 fest zum olympischen Programm gehört. Die drei Waffen im Fechtsport – das Florett, der Degen und der Säbel – unterscheiden sich hinsichtlich Aussehen und Gewicht.

Auch das Reglement und die gültige Trefffläche sind unterschiedlich. Eines ist jedoch allen drei Fechtdisziplinen gemein: Gefragt sind Konzentration, Ausdauer, Geschick, Reaktions- und Durchsetzungsvermögen. Gefochten wird pro Gefecht auf fünf oder 15 Treffer.

Rund 24 000 Menschen fechten in Deutschland. Als größter Verein in Schleswig-Holstein bietet der KMTV in der Landeshauptstadt Kiel den Sport an. Jeden Dienstag und Donnerstag beginnen im Sportzentrum Schrevenpark ab 17 Uhr beginnen die Nachwuchskurse, ab 18.30 Uhr das Training der Erwachsenen. Der Kieler Turnerbund bietet einen Fechtkurs für Kinder (zehn bis 15 Jahre) an. Auch im Fechtclub Uni Kiel starten regelmäßig Anfängerkurse.