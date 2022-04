So laufen die Planungen für den 34. Kiel-Lauf

Kiel

Halbzeit bei den Planungen zum 34. Kiel-Lauf. Am 11. September starten bei Schleswig-Holsteins größtem Lauf-Sport Event wieder Tausende Läuferinnen und Läufer jeder Altersstufe ins Rennen durch die Landeshauptstadt. Die Organisatoren rechnen mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als noch im vergangenen Jahr. 3191 Meldungen gibt es für das Event bislang.

Kiel-Lauf-Organisator: „Kalkulieren aktuell mit 7000 bis 8000 Teilnehmern“

Zwei knifflige Jahre liegen hinter den Organisatoren des Kiel-Laufs. Nach dem Ausfall in 2020 und der Verlegung vergangenes Jahr, hofft Veranstalter Rainer Ziplinsky am 11. September auf einen Lauf, „wie wir ihn aus den Vorjahren kennen.“ Dass die Meldeliste in diesem Jahr bereits wieder mit 10 000 Läuferinnen und Läufern wie in Vor-Pandemie-Zeiten ausgebucht sein wird, glaubt der 70-Jährige zwar nicht. Aber: „Wir kalkulieren aktuell mit 7000 bis 8000 Teilnehmern. Das wäre für uns dieses Jahr ein Erfolg“, so Ziplinsky.

Rund 4200 Starterinnen und Startern hatten 2021 den Zieldurchlauf erreicht. Die kurzfristige Verlegung in die Schulferien hatte damals doch zu mehr Absagen geführt als erwartet. Anmeldungen sind Online unter kiellauf.de möglich.

Kiel-Lauf Organisator Rainer Ziplinsky (li.) und der Vorstandsvorsitzende der Förde Sparkasse Peter Moll informierten über den Planungsstand für den Kiel-Lauf 2022. Quelle: Förde Sparkasse

Neu: Frühstückslauf über fünf Kilometer am Sonnabend

Das sportliche Rahmenprogramm und die Streckenführung bleiben weitestgehend gleich: Neben dem Bambinilauf, den Schülerläufen, dem Kurzlauf, Volkslauf und Halbmarathon am Sonntag, wird es am Sonnabend (10.September) erstmals einen Frühstückslauf geben (ab 9 Uhr, Startgebühr fünf Euro) – eine fünf Kilometer lange Runde mit anschließendem Frühstück. Der Gewinn des Laufs soll an den Verein für Gesundheit und Rehabilitationssport am UKSH sowie an das Kiel Oncology Network fließen.

Ein Konzert am Vorabend des Laufs wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Der Kiel-Lauf will sich auf seine Kernkompetenz besinnen. „Die Konzentration auf das Sportliche, ist das was begeistert“, sagt Peter Moll, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse, die bereits im 20. Jahr Hauptsponsor ist. „Wir freuen uns sehr, das Event weiter zu begleiten“, so Mohr, der am 11. September selbst die Laufschuhe schnürt.