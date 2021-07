Kiel

Sie hat für den Handball die Welt umrundet und das Wasser überquert: Sophie Fasold, 85-malige US-Handballnationaltorhüterin, lebt seit acht Jahren in Kiel. Ihr Weg an die Förde hatte viele Schlenker – für die meist der Handball gesorgt hat. Das ist ihre Geschichte.

Beim TSV Ismaning in Bayern beginnt die Karriere

Sophie Fasold kommt im Januar 1994 in München zur Welt. Die Mutter Amerikanerin, der Vater Deutscher. Als sie fünf Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Die Familie lebt zu der Zeit in den USA. Weil die Mutter möchte, dass ihre Tochter zweisprachig aufwächst, gehen sie zurück nach Deutschland.

„Mein Vater hat selbst Handball gespielt und immer davon geredet. Deshalb habe ich als Kind angefangen – und bin dabei geblieben“, sagt die 27-Jährige. Beim TSV Ismaning, in einem Münchener Vorort, beginnt ihre Karriere.

„Bleib bloß in Europa“

Von klein auf steht sie im Tor – und hat Talent, spielt für die bayerische Landesauswahl, macht einen Lehrgang beim DHB mit. Bis sich 2009 der US-Verband meldet. „Meine Mutter, eine sehr gesprächige Frau, hat Kontakt aufgenommen, weil wir damals zurück in die USA ziehen wollten“, berichtet Fasold. Doch der sportliche Rat des Verbands an die Nachwuchstorfrau lautet: Bleib bloß in Europa.

Weil aber Chicago damals noch im Rennen um die Austragung der Olympischen Spiele 2016 ist, soll in dem nicht gerade handballaffinen Land ein konkurrenzfähiges Frauen-Team aufgebaut werden. So macht Sophie Fasold mit 16 Jahren ihr erstes Juniorinnen-Länderspiel – und zieht 2010 für die High School doch in die Staaten. „Dann hat das mit dem Nationalteam schnell Fahrt aufgenommen“, sagt Fasold bescheiden.

Taranteln in Kuba, fallende Tore in Argentinien

Die Deutsch-Amerikanerin qualifiziert sich 2011 mit dem US-Team für die Panamerikanischen Spiele im mexikanischen Guadalajara. 2019 gelingt erneut die Qualifikation für das Turnier in Lima, Peru.

85 Länderspiele hat sie bis heute absolviert, hat in Kuba während eines Spiels eine Tarantel und einen Skorpion übers Feld kriechen sehen, musste in einem argentinischen Krankenhaus behandelt werden, als ihr im Trainingslager vor den Panamerikameisterschaften ein Tor auf den Kopf knallte. „Und ich weiß nicht, wie oft ich schon durch den Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle gerannt bin, um meinen Anschlussflug zu erwischen.“

THW-Linksaußen Dominik Klein vermittelt Ausbildungsplatz

Seit 2012 sind Länderspiele für Fasold mit großen Reisen verbunden. Sie geht nach Dänemark, spielt unter anderem ein Jahr für den SK Aarhus in der Ersten Liga der A-Juniorinnen und muss sich nach dem Schulabschluss Gedanken um ihre berufliche Zukunft machen. Natürlich soll der Handball weiter eine wichtige Rolle spielen – und genau der bereitet ihr den Weg.

2013, der THW Kiel ist für ein Champions-League-Spiel beim IK Sävehof in Göteborg zu Gast. Fasold setzt mit der Fähre von Frederikshavn nach Schweden über. Der Plan: THW-Linksaußen Dominik Klein nach einem Rat fragen. „Ich wollte gerne im Norden bleiben. Wir kannten Dominik flüchtig. Seine Schwiegermutter war meine Jugendtrainerin in Ismaning. Vielleicht hatte er einen Tipp“, erklärt Fasold. Der Draht zum Nationalspieler wird vor dem Spiel gelegt, Klein kommt nach Abpfiff zur Tribüne und hat direkt eine Idee.

Der große Traum von der Handball-WM

Fasold beginnt in Kiel eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau und organisiert dabei Handball-Camps. Und Klein vermittelt sie auch an den Drittligisten TSV Owschlag (Rendsburg-Eckernförde). Fünf Jahre bleibt sie dort, ehe es zum Zweitligisten TSV Nord Harrislee geht. Ihr Zuhause bleibt über die Jahre in Kiel. Heute arbeitet sie für die Industrie- und Handelskammer Kiel, würde die Stadt aktuell nur bei einem Angebot aus der Bundesliga verlassen.

Mit der Nationalmannschaft hat sie noch einen großen Wunsch: „Einmal für die WM qualifizieren, das wäre schon ein Traum.“ Am 14. August fliegt sie zum Qualifikationsturnier nach Chicago, bei dem es gegen die Teams aus Mexiko, Grönland und Puerto Rico geht. Ende Juni musste sie dafür vor dem Kieler Rathaus anstehen, um ihren Reisepass zu verlängern. Eine Handball-Globetrotterin eben.