Stralsund

Das war nichts! Obwohl der Flintbeker Norick Blödorn maximal punktete, landete der MSC Brokstedt am zweiten Renntag des Speedway-Team-Cup im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion mit 27 Punkten nur auf dem dritten Platz. Den Tagessieg sicherten sich die Berghaupten Black Forest Eagles vor den White Tigers aus Diedenbergen. Immerhin: Die Wikinger verteidigten ihre Tabellenführung.

Norick Blödorn: „Ich war als kompletter Fahrer gefragt“

Nur der 17-jährige Norick Blödorn, der Deutschland am 7. August bei der U 19-Europameisterschaft im lettischen Riga vertreten wird, lieferte aus MSC-Sicht bärenstark ab. 15 Punkte – besser geht es nicht. „Ich fahre bestimmt nicht mit Tränen in den Augen aus Stralsund weg“, sagte Blödorn, der als tagesbester Pilot von den 1000 Zuschauern auf der neuen Stralsunder Bahn gefeiert wurde, dann auch recht zufrieden. „Schade ist natürlich, dass es für unser Team nicht zu mehr als Platz drei gereicht hat.“ Das Mega-Talent hatte so richtig Spaß. „Ich war als kompletter Fahrer gefragt, weil ich nicht alle Rennen von vorne fahren konnte, sondern auch viel überholen musste“, so Blödorn weiter.

Knapp wurde es für den Youngster im elften Heat des Tages, als er nach verlorenem Start die dänischen Brüder Jesper Knudsen (Diedenbergen) und Jonas Knudsen (Black Eagles) erfolgreich auf der Strecke kassierte. Im Finallauf rollte Blödorn gar das gesamte Feld auf. „Links vorbei, rechts vorbei und ab durch die Mitte. Das war Bahnsport“, grinste der Flintbeker nach seinem Husarenritt.

Tobias Busch in der alten Heimat disqualifiziert, weil er seinen Kettenschutz verlor

Alles andere als rund lief es hingegen für Brokstedts Tobias Busch bei der Rückkehr in seine alte Heimat. „Buscher“ gewann zwar seinen ersten Lauf, wurde aber nach der Zielflagge disqualifiziert, weil er seinen Kettenschutz verloren hatte. Und es kam noch ärger für den 33-jährigen Spitzenpiloten: Nach einer Kollision mit dem Stralsunder Ben Ernst in der Startkurve und folgender Disqualifikation schrieb Busch auch in seinem dritten Lauf einen Nuller. „Mit etwas Fingerspitzengefühl lässt man alle Fahrer wieder ans Startband“, sagte der Erste Vorsitzende des MSC, Michael Schubert. So reichte es für Busch mit drei weiteren Laufsiegen nur zu neun Punkten. Zu wenig für die Wikinger, um ein ernstes Wort um den Tagessieg in der Hansestadt am Strelasund mitzufahren.

Denn auf den Teampositionen drei und vier blieben die Wikinger zahnlos: Mattis Möller (ein Punkt), der mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und gleich drei Mal ausfiel, und 250ccm-Pilot Louis Ruhnke (zwei Punkte) konnten die fehlenden Busch-Punkte nicht kompensieren. „Wir gewinnen gemeinsam als Team, und wir verlieren gemeinsam als Team. Heute fehlte bei traumhaften Bedingungen auch das Rennglück“, sagte Schubert und fügte an: „Das wirft uns nicht um. Wir sind trotzdem noch vorne.“ Weiter geht es für die Wikinger am 22. August in Diedenbergen mit Duellen gegen die White Tigers, die Güstrow Torros und die MSC Cloppenburg Fighters.

Tageswertung: 1. Berghaupten Black Forest Eagles 36 Punkte; 2. White Tigers Diedenbergen 34 Punkte; 3. MSC Brokstedt 27 Punkte (Norick Blödorn 15 Punkte, Tobias Busch 9, Louis Ruhnke 2, Mattis Möller 1); 4. MSC Nordstern Stralsund 23 Punkte.