Brokstedt

Die Absage durch den Wittstocker Klubchef Frank Mauer wegen Regens und somit etwaiger Gefährdung der Fahrer am Freitag kam kurzfristig, entsprach aber nicht den Regeln, denn nur die Renn-Jury (Schiedsrichter und Rennleitung) hätte über eine Absage entscheiden können. Somit liegt ein Regelverstoß vor.

Die Brokstedter gaben gegenüber dem Rennausschuss eine Stellungnahme ab, der an das DMSB-Sportgericht weitergeleitet wurde. Pikant: Der MSC Wittstock wollte ursprünglich den frischen deutschen Speedway-Meister Martin Smolinski ( AC Landshut) als Gastfahrer einsetzen, doch eine Gastfahrerberechtigung wurde beim DMSB nicht beantragt. Das teilte der DMSB den Wittstockern auch per E-Mail am Freitagmittag mit. Zehn Minuten später wurde das Rennen durch Frank Mauer abgesagt. Begründung: Regen, der die Sicherheit der Fahrer gefährdet.

Wittstocker Wölfe oder Brokstedts Wikinger im Speedway-Finale?

Via Facebook setzte Mauer das Sportgericht massiv unter Druck, droht: „Sollte das Rennen jetzt am grünen Tisch entschieden werden, stehen die Zeichen beim MSC Wölfe Wittstock sehr stark auf Rückzug aus dem gesamten Bahnsport!“

Am Freitag soll das Sportgericht in einem Eilverfahren ein Urteil fällen. Es bleibt spannend, schließlich stünde der Sieger zwischen den Wittstocker Wölfen und den Wikingern aus Brokstedt als Finalteilnehmer im Rennen um die deutsche Meisterschaft fest.