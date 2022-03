Brokstedt

Während der Speedway-Sport nur langsam aus dem Winterschlaf erwacht, zieht der MSC Brokstedt bereits die Schrauben für die Zukunft fest: Der amtierende Deutsche Mannschaftsmeister kooperiert künftig mit dem polnischen Ekstraliga-Spitzenklub Stal Gorzow.

„Wir wollen schrittweise eine deutsch-polnische Speedway-Kooperation schaffen, die hoffentlich dem gesamten deutschen Speedway-Sport eine höhere Beachtung beschert“, sagt der MSC-Vorsitzende Michael Schubert.

Priorität bei der Zusammenarbeit soll die Nachwuchsförderung besitzen, bei der es über das gesamte Jahr zu gemeinsamen Trainingswochenenden kommen soll. „In Polen wird sehr professionell gearbeitet. Die Nachwuchstalente können dort ganz anders trainieren, weil sie auf Sportinternate gehen. Davon wollen wir in Zukunft partizipieren“, berichtet Schubert.

Langfristig soll der Austausch neben dem Sport auf viele weitere Aspekte wie Sprache, Kultur und Gesellschaft ausgedehnt werden, um die Kooperation auf ein Projektniveau zu heben, das von der Europäischen Union mit Fördergeldern unterstützt wird.

Kooperationspartner der Wikinger kommt aus dem polnischen Speedway-Mekka

„Gorzow hat aktiv nach einem Partner in Deutschland gesucht. Wir haben schnell Schnittmengen gefunden“, erklärte Schubert nach konstruktiven, aber vor allem persönlichen Gesprächen mit Gorzows Vorsitzendem Marek Grzyb. Der Wikinger-Boss hofft, dass das Team von Stal Gorzow, das im Speedway-Sport eine ähnliche Strahlkraft wie Real Madrid im Fußball hat, mit all seinen internationalen Stars 2022 zu einem Gastrennen nach Brokstedt kommt: „Das wäre natürlich ein echtes Highlight für alle Motorsportfans, wenn nach den Pandemiejahren mit Zuschauerbeschränkungen die Weltelite des Speedways vor vollen Rängen am Holsteinring Gas geben könnte.“

Am 1. Mai startet der MSC Brokstedt am Holsteinring seine Heimsaison

Gerüchte, dass der MSC Brokstedt künftig in die polnische Liga wechseln könnte, räumte Schubert bereits im November des vergangenen Jahres aus. Der Vorsitzende des MSC sieht die Zukunft der Wikinger auch mittelfristig in Deutschland. Am 23. April startet der MSC Brokstedt mit einem Gastspiel beim MSC Cloppenburg Fighters in den Speedway-Team-Cup, ehe am 1. Mai (14 Uhr) traditionell das erste Heimrennen auf dem Holsteinring steigt. Zu Gast sind dann die Nordsterne Stralsund, die Black Forest Eagles sowie die Güstrow Torres.

Das Bundesliga-Finale 2022 wird am 13. August im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion ausgetragen. Der MSC Brokstedt peilt nach dem Titelgewinnen von 2019 und 2021 den Titelhattrick als Deutscher Speedway-Mannschaftsmeister an. „Letztlich entscheidet im August die Tagesform, aber wenn man als Champion anreist, möchte man nicht als Zweiter abreisen“, verspricht Schubert ein schlagkräftiges Wikinger-Team 2022.