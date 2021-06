Brokstedt

Nach dem ersten von sieben Renntagen im STC führt Brokstedt vor dem MSC Olching (32 Punkte), den MSC Cloppenburg Fighters (28) und den DMV Black Forest Eagles (24).

„Wir waren alle heiß aufs Rennfahren. Zu Hause dann auch noch mit einer Superleistung zu gewinnen, ist besonders schön“, sagte Wikinger-Kapitän Tobias Busch nach seiner Premiere für den MSC Brokstedt.

Norick Blödorn mit vier Laufsiegen

„Buscher“ und das Mega-Talent Norick Blödorn sorgten fast im Alleingang für den Sieg der Gastgeber. Vom Start weg dominierte das Team von Teammanager Thomas Thode die Konkurrenz. Neun von 20 Läufen konnten die Wikinger gewinnen. Der 17-jährige Blödorn steuerte vier Laufsiege bei und musste sich nur in Heat elf Langbahn-Weltmeister Lukas Fienhage nach furiosem Kampf als Zweiter knapp geschlagen geben. Die 14 eingefahrenen Punkte des Flintbekers markierten letztlich dennoch den Tagesbestwert.

Lesen Sie auch:Corona bremst Speedway-Profi Stephan Katt aus

Einen Zähler weniger fuhr Busch ein. Bis zum Finallauf durfte der gebürtige Stralsunder vom Maximum (15 Punkte) träumen, musste sich dann aber mit Platz drei begnügen. Youngster Louis Ruhnke auf dem 250ccm-Motorrad (7 Punkte) und Birger Jähn (2) komplettierten das MSC-Erfolgsquartett.

„Das waren starke Rennen auf Augenhöhe. Wenn man die gewinnt, macht es richtig Spaß. Fast vor der eigenen Haustür ist man extrem motiviert“, freute sich Blödorn über die Duelle mit den deutschen Toppiloten René Deddens und Fienhage (beide Cloppenburg) sowie dem Olchinger Michael Härtel.

Spillers Unfall bleibt ohne gravierende Folgen

Mit dem Schrecken kam Daniel Spiller von den DMV Black Forest Eagles davon. Nach einem Aufsteiger in Lauf zehn kollidierte er mit Härtel, blieb aber von schwereren Verletzungen verschont und konnte an der Siegerehrung teilnehmen.

Für die Wikinger geht es am 10. Juli in Stralsund weiter. Dann trifft Busch mit seinen Teamkollegen in seiner alten Heimat auf den gastgebenden MC Nordstern, die DMV White Tigers Diedenbergen und erneut auf die Black Forest Eagles.

Endstand

1. MSC Brokstedt 36 Punkte (Tobias Busch 13, Norick Blödorn 14, Birger Jähn 2, Louis Ruhnke 7); 2. MSC Olching 32 Punkte (Wolter 9, Härtel 11, Bielmeier 4, Hyjek 8); 3. MSC Cloppenburg Fighters 28 Punkte (Deddens 6, Fienhage 12, Wynant 8, Iken 2); 4. DMV Black Forest Eagles 24 Punkte (Wachs 4, Spiller, Liebmann 6, Häusl 13, Finger 1).

Von Jan Phillip Wottge