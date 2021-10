Kiel

Windig, wellig, nass: Was wie der typische Oktober-Seewetterbericht klingt, sind die Rahmenbedingungen, die die 6682 Läuferinnen und Läufer zu erwarten haben, wenn es am Sonntagmorgen an den Start zum 33. Kiel-Lauf geht.

Gegenüber den Vor-Corona-Jahren ist das Feld zwar um ein Drittel reduziert, und die afrikanischen Sieganwärter über die Halbmarathon-Distanz sind in diesem Jahr nicht am Start. An Prominenz mangelt es aber nicht, wenn zwischen 8:30 Uhr (Bambini) und 10:50 Uhr (Halbmarthon) die sechs Starterfelder auf die Strecke geschickt werden.

Afrikanische Top-Läufer pandemiebedingt nicht beim Kiel-Lauf 2021 am Start

„Das Risiko eines Hitzelaufs besteht nicht“, kommentiert Hauptorganisator Rainer Ziplinsky die Verlegung des Kiel-Laufs auf den 3. Oktober. Wegen der ursprünglich geplanten Kieler-Woche-Feiern im September war der angestammte Termin belegt. Da die afrikanischen Wunderläufer Pandemie-bedingt nicht am Start sind, ist der Weg auf das Podium beim Hauptlauf über die Halbmarathon-Distanz frei für regionale Top-Läufer.

Lesen Sie auch Das müssen Sie über den Kiel-Lauf 2021 wissen

Bei den Frauen hat allerdings eine Oberbayerin die Favoritenrolle inne. Thea Heim aus Sachsenkam gewann bereits 2019 in Kiel, wurde im gleichen Jahr deutsche Vizemeisterin im Halbmarathon und wird auch schon mal als „blonder Blitz“ tituliert.

Steffen Uliczka nimmt beim Kiel-Lauf 2021 Favoritenrolle über 10,4 km an

Mit viel Spaß zurück auf die heimische Kieler Laufstrecke geht es für Steffen Uliczka. Der Olympia-Teilnehmer von London 2012 sieht seine eigene Kiel-Lauf-Bestzeit zwar nicht in Gefahr, ist aber immer noch top in Form und will beim Volkslauf über 10,4 km ganz vorn mit dabei sein: „Die Favoritenrolle nehme ich an. Mein Vorteil ist, dass einige Klubkollegen am Sonnabend die Landesmeisterschaft im Straßenlauf in Kaltenkirchen bestreiten“, sagt der 37-Jährige.

Erst am vergangenen Sonntag lief er den Berlin-Marathon, übernahm dort die Rolle als Pacemaker für die besten Frauen. Die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt waren ein echtes Erlebnis: „Als Läufer konnten wir unseren Sport in der Pandemie ja immer ausüben. Aber diese großen schönen Läufe mit Publikum, vielen Mitstreitern und Begleitern: Das ist es, was ich vermisst habe.“ Der Berlin-Marathon bot schon wieder viel Normalität. Im Startblock stand man zwar noch mit Maske, danach aber ging es über die Straße wie in alten Zeiten.

Uliczkas Tipp für alle Starter beim Kiel-Lauf: „Eine Wende und es kommt der Hammer“

Dieses Feeling wünscht sich Steffen Uliczka nun auch für den Kiel-Lauf: „Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dann werden bestimmt viele Menschen an die Strecke kommen.“ Für die Läuferinnen und Läufer heißt es dann, nach der langen Durststrecke nicht zu sehr auf das Gaspedal zu treten.

Uliczka hat für die Kieler Strecke klare Tipps für alle Starter:

„Die ersten viereinhalb Kilometer ist der Kurs sehr wohlwollend. Es geht flach dahin, wir werden wohl Rückenwind haben. Da darf man sich nicht zu sehr euphorisieren lassen und es nicht zu schnell angehen.“ Denn der Abzweiger von der Kiellinie in Richtung Niemannsweg hat es in sich: „Eine Wende und es kommt der Hammer. Plötzlich geht es bergan, und es bleibt schwierig. In Düsternbrook ist der Kurs wellig, der Straßenbelag uneben. Bei den vielen Wendungen verliert man schnell den Überblick, wie weit man schon ist.“

Wenn es dann aber auf die Holtenauer Straße geht, hat man es fast geschafft. Auf breiter, leicht abfallender Strecke strebt man dem Ziel entgegen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steffen Uliczka: „Werde am absoluten Limit sein“

Für einen Spitzenläufer wie Steffen Uliczka wird das aber nach dem absolvierten Marathon am vergangenen Wochenende kein Problem sein, oder? „Ganz falsch! Ein 10-Kilometer-Lauf ist ganz anders als der Marathon. Ich werde am absoluten Limit sein, eine gute halbe Stunde lang Vollgas geben. Bei solch einem Lauf merkt man den Unterschied zu früher viel deutlicher als beim Marathon.“ Doch der Schmerz wird im Ziel schnell vergessen sein: „Einfach cool, dass der Kiel-Lauf wieder zurück ist!“