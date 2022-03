Henstedt-Ulzburg

Die Drittliga-Saison geht für die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg in die heiße Schlussphase. Das Spiel am Sonnabend ab 18 Uhr gegen den TSV Wattenbek wird die erste von fünf Partien innerhalb von nur 14 Tagen. Am Ende dieses Marathons soll der Staffelsieg in der Gruppe A stehen.

Die 21:25-Niederlage zuletzt beim Bundesliga-Nachwuchs des VfL Oldenburg haben die Henstedt-Ulzburgerinnen unter der Rubrik „gebrauchter Tag“ abgehakt. Gegen Wattenbek spielt das SVHU-Team zum ersten Mal. Einmal baten die Henstedt-Ulzburgerinnen um Verlegung, dann hatte TSV-Trainer Mannhard Bech nicht ausreichend Personal. Nachholtermin für das Hinrundenspiel ist nun am 30. März in Bordesholm – also erst nach der Rückrundenpartie am kommenden Wochenende.

„Wattenbek ist zwar nur Tabellensiebter, gehört für mich aber zu den Topteams der Liga. Das werden für uns extrem schwere Spiele“, sagt SVHU-Trainer Christian Gosch. „Mit Maxie Bech, Rafaela Steffek und Britt Punzius hat dieser Gegner den wohl stärksten Rückraum in unserer Staffel. Dieses Trio ist sehr abschlussstark.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dagegen muss SVHU-Coach Gosch auf eine seiner Rückraum-Shooterinnen verzichten. Jule Meisner hat sich mit dem Coronavirus infiziert.