Sportjournalisten des Jahres 2021: KN-Reporterin und -Reporter räumen ab

Doppelsieg für die KN-Sportredaktion bei der Ehrung von Schleswig-Holsteins „Sportjournalisten des Jahres 2021“! Am Dienstag wurden Beiträge von KN-Redakteurin Merle Schaack und -Redakteur Marco Nehmer mit zwei ersten Plätzen ausgezeichnet. Die Berufswettbewerbe sind von den Volksbanken Raiffeisenbanken mit 3600 Euro prämiert und werden seit 15 Jahren veranstaltet.

THW-Liveblog vom Champions-League-Spiel in Paris prämiert

Merle Schaack erhielt den Preis beim Online-Wettbewerb für ihren Liveblog vom Auswärtsspiel des THW Kiel in der Champions League in Paris. Die Reporterin begleitete die Zebras in der Corona-Blase. In ihrem auf KN-Online am 19. Mai und 20. Mai erschienenen Live-Blog ließ sie die Fans mit Texten, Fotos und Videos miterleben, wie die Stunden vor und nach einem so wichtigen Duell ablaufen.

Holstein-Reporter für Erlebnisbericht von Pokalreise mit Holstein Kiel ausgezeichnet

Den besten Beitrag zum Artikelwettbewerb lieferte nach Auffassung der Jury Marco Nehmer. Der Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten beschrieb sehr persönlich unter der Überschrift „Eine unerwartete Reise“ seine Erlebnisse mit der KSV Holstein in der erst im Halbfinale in Dortmund beendeten Pokalsaison 20/21. Dabei verhehlte er auch nicht, dass ein eigentlich zur Unabhängigkeit verpflichteter Journalist emotional nicht unberührt bleiben kann, wenn ein krasser Außenseiter wie die Störche Bayern München im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal kegeln.

Auf Rang zwei landete Ralf Abratis, der als freier Journalist auch für diese Zeitung schreibt. Abratis hatte in der März-Ausgabe der „Segler-Zeitung“ eine Reportage über die 80-tägige Tortur von Boris Herrmann bei der Vendée Globe veröffentlicht.

Sportfoto des Jahres 2021: THW-Spieler Domagoj Duvnjak präsentiert nach der Landung auf dem Flughafen in Kiel-Holtenau die Meisterschale. Quelle: Frank Molter

Das SH-Sportfoto des Jahres produzierte Frank Molter bei der Rückkehr des Deutschen Handball-Meisters THW nach Kiel. Frank Molter lichtete am 27. Juni vergangenen Jahres Zebra-Kapitän Domagoj Duvnjak nach der Landung auf dem Flughafen in Kiel-Holtenau ab, als er die Meisterschale aus dem Cockpit präsentierte. Das nun mit 800 Euro prämierte Foto schoss Molter im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.