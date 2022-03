Kiel

Der „Pott“ bleibt, wo er ist. Niklas Landin, Torwart des deutschen Handballmeisters THW Kiel, ist zum dritten Mal Kieler Sportler des Jahres – der Titel-Hattrick ist perfekt. Zuletzt war dieses Kunststück dem heutigen THW-Cheftrainer Filip Jicha von 2012 bis 2014 gelungen.

„Ich freue mich sehr über diese Anerkennung“, sagte der 33-Jährige, der just von einer Blinddarm-OP ausgebremst wurde. Darum heißt es für den Dänen: Sofa statt Handballtor, was der Freude über den Kiel-Coup offenbar keinen Abbruch tut. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Welthandballer – Landin sammelt Titel und Auszeichnungen wie andere Leute Payback-Punkte. Und dennoch ist der 2,01-Meter-Mann nicht müde, zu betonen: „Nein, das bedeutet mir wirklich viel, denn hier in Kiel arbeite ich jeden Tag. Darum ist diese Auszeichnung wichtig.“

Und darum sei er bei sich zu Hause in Neu-Meimersdorf auch immer „sehr stolz, wenn ich an der Trophäe vorbeigehe“.