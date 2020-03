Corona-Krise ähnelt Sportverletzung

Kiel

Herr Wegner, Vielen Spitzensportlern kommt durch die Corona-Pause der Saisonhöhepunkt abhanden oder ist zumindest ungewiss. Welche Folgen hat das für die Sportler?

Zunächst muss man von der Professionalität von Spitzensportlern ausgehen. Sie wären nicht Profisportler geworden, wenn sie sich nicht auch so verhalten würden. Für die Olympiateilnehmer stand in den letzten Tagen ein Lebenstraum auf der Kippe. Eine Verschiebung ist die richtige Entscheidung, damit herrscht keine Ungewissheit mehr. Jetzt kann die normale Periodisierung und Vorbereitung auf das nächste Jahr weiterlaufen.

Wie kann die Motivation in dieser Phase der Ungewissheit beibehalten werden?

Wichtig ist ein geregelter Tagesablauf, eine Aufteilung zwischen Training und Freizeit. Viele Athleten versuchen ihre Routine und Gewohnheiten im Homeoffice beizubehalten. Das ist der richtige Weg. Zudem müssen sich die Athleten Ziele klar setzen: Was möchte ich heute oder in zwei Wochen erreicht haben? Für eine gewisse Zeit sehe ich das nicht als großes Problem – wie gesagt: Es sind Profis. Bei zunehmender Dauer und auch laufender Ungewissheit, ob eine Saison oder Qualifikation weiterläuft, kann dabei trotzdem eine negative Stimmung entstehen.

Suchen Spitzensportler deshalb aktuell vermehrt Hilfe bei Sportpsychologen?

Ich habe mich mit einigen Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht. Bisher haben sich diese höheren Bedarfe noch nicht gezeigt. Generell ist es wichtig, die Barrieren zur Kontaktaufnahme mit professionellen Sportpsychologen zu senken. Vielen Sportlern kann der Kontakt mit jemandem, der nicht aus dem direkten Umfeld kommt, besonders jetzt weiterbringen, um Zweifel auszusprechen und an Problembereichen zu arbeiten.

Ist die mentale Situation für Sportler mit einer längeren Verletzungspause vergleichbar oder unterscheidet sich das?

In Teilen könnte man das vergleichen. Im Gegensatz zu einer Verletzung ist in dieser Situation die körperliche Unversehrtheit gegeben. Bei einer schweren Verletzung stellt sich zunächst die Frage, ob man je wieder seine volle körperliche Leistungsfähigkeit erreicht. Nach dem ersten Schock bleibt dann auch eine hohe Ungewissheit wie es weitergehen wird. Diese Phase bezeichnet man als Akutphase, in der eine psychologische Unterstützung sinnvoll wäre. Das ist auch mit der aktuellen Situation der Spitzensportler gut zu vergleichen. Im weiteren Verlauf einer Verletzung ist eine psychologische Begleitung sinnvoll, um in der Rehabilitation die Zwischenziele klar zu definieren und um im letzten Schritt auch seine Wettkampfhärte wieder zu erreichen. Hier sehe ich große Parallelen für einen sportpsychologischen Unterstützungsbedarf.

Werfen wir einen Blick in den Breitensport: Der Hobbyläufer kann weiter seine Runden laufen, dem Mannschaftssportler fehlt in den nächsten Wochen ein Stück Lebensinhalt. Lässt sich das irgendwie kompensieren?

Im Mannschaftssport ist das natürlich schwierig, da das Miteinander und Gegeneinander essenziell ist. Hier bietet es sich an, über Chats oder Videokonferenzen in Kontakt zu bleiben, um so die Mannschaftsgeschlossenheit zu erhalten und die Vorfreude auf künftige Spiele zu steigern.

Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Sollten die Saisons fortgesetzt werden, würden Holstein Kiel und THW Kiel wohl Geisterspiele drohen. Sportpsychologen sind verschiedener Meinung, ob Fans Einfluss auf den Ausgang eines Spiels haben. Was sagen Sie denn dazu?

Da gibt es ganz ambivalente Erkenntnisse. Manche Sportler profitieren davon. Ein gutes Beispiel sind die Volleyballer vom KTV, die eine fantastische Heimbilanz haben. Da scheint es positive Effekte zu geben. Andere Sportler hemmt die Kulisse eher, das nennt man in der Psychologie Social Inhibition. Hier ist also eine ganz individuelle Betrachtung notwendig, um zu wissen, welche wichtigen Spieler vom Publikum profitieren oder wer sich davon beeindrucken lässt.

