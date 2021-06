Kiel

Die beiden mächtigsten Spitzensportverbände in Deutschland, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) stecken seit Wochen in einer tiefen Führungskrise. Beide Verbände sind auf der Suche nach einem neuen Präsidenten – oder einer Präsidentin? Der Ruf nach Frauen an der Spitze wird immer lauter – und dürfte auch für die Entscheider im Breitensport kaum mehr zu ignorieren sein.

In 51 Fachverbänden nur eine Frau an der Spitze

Denn in den Sportverbänden und -Vereinen auf Landes- und Kreisebene ist die Geschlechterverteilung nicht weniger unausgewogen als im Spitzensport. Ein Blick in den Norden: 51 Fachverbände sind im Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) organisiert. Der Tauchsport-Landesverband ist der einzige mit einer Frau an der Spitze. In den Kreisverbänden ein ähnliches Bild: Drei von 16 haben eine Frau als Vorsitzende.

Einer davon ist der Kreissportverband Plön. Gerlinde Müller war dort bereits vor einigen Jahren stellvertretende Vorsitzende. Als der damalige Vorsitzende sein Amt abgab, bestimmte der einen Mann als Nachfolger. Gerlinde Müller wurde nicht gefragt.

„Ich habe mir dann gedacht: Nein, so nicht! Und habe einfach aufgegeben“, blickt die 61-jährige Blekendorferin zurück. Sie setzte für mehre Jahre mit ihrem Ehrenamt aus, stieg später als Beauftragte für Seniorensport wieder ein und übernahm 2020 doch noch den Vorsitz.

Sportwissenschaftler Jens Flatau: „Der Begriff des ,Hinterzimmers’ fällt oft“

Ein Vorgang, der Jens Flatau, Professor am Institut der Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität, in dieser Art nicht fremd ist. Laut dem Sportökonomen erfolgt die Besetzung von Ämtern in Sportvereinen und -verbänden nicht immer aufgrund der höheren Qualifikation. Stattdessen sei die Organisation und Kommunikation in hohem Maße von Informalität geprägt. „Der Begriff des ,Hinterzimmers’ fällt in diesen Zusammenhang oft.“

Die Organisationsstrukturen in Sportvereinen und -verbänden sind häufig auf Bewahrung angelegt, Veränderungen werden hingegen vermieden. „Ein Großteil der Mitglieder hat ein eher geringes Interesse an Mitbestimmung. Die meisten sind froh, wenn es so läuft, wie sie es gewohnt sind“, sagt Flatau.

Heißt: Wer einmal Vorstand ist und seinen Job ordentlich macht, der bleibt das auch für eine längere Zeit. „Veränderungen zuzulassen bedeutet auch, mehr unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zuzulassen. Das kann in der Führung unbequemer sein, weil Einigungen auf kurzem Wege schwieriger möglich sind.“

Gerlinde Müller wünscht sich mehr Flexibilität bei Vorstandsarbeit

Im Kreissportverband Plön stand im September vergangenen Jahres dennoch eine Veränderung an. „Bevor ich den Posten angetreten bin, habe ich den Vorstand abgefragt, ob wir dann auch wirklich im Team arbeiten können“, berichtet Müller von ihrem Amtsantritt. „Aber auch die, die ich vorher wankelmütig eingeschätzt habe, haben sich für mich ausgesprochen.“

Anders als in ihrer ersten Vorstandszeit besteht die „Doppelbelastung“ aus Beruf und Familie für sie nicht mehr. Die Kinder sind aus dem Haus, ihre Arbeitszeit hat sie vor zwei Jahren verkürzt. „Sonst wäre die Vorstandsarbeit auch nicht machbar. Auch das ist ein Grund, warum weniger Frauen als Männer diese Positionen bekleiden.“ Klassische Geschlechterrollen.

Damit sich das ändert, ist mehr Flexibilität in der Ausübung der Ämter notwendig, die Anforderungen sollten weniger starr geregelt sein, findet Müller. Zudem glaubt sie: Je mehr Frauen in führenden Positionen sind, desto mehr kommen nach. „Wenn die sehen: ,Mensch, da sind ja schon zwei, drei Frauen im Vorstand’, dann kann das ja nicht so schlimm sein.“

Studentinnen lenken die Geschicke des Kieler Renn- und Reitervereins

Dafür müssen die Organisationen zunächst die Rahmenbedingungen schaffen. Die aktive Suche nach Frauen kommt angesichts der geringen Frauenquote in der überwältigenden Mehrheiten von Vereins- und Verbands-Vorständen aber offenbar zu kurz. Nicht so beim Kieler Renn- und Reiterverein (KRRV).

Der Verein hat eine fast 120-jährige Geschichte. Lange setzte sich der Vorstand aus Gutsbesitzern, Kaufleuten und Offizieren zusammen. Ältere Herren, die sich an Ämtern festklammern, gibt es hier nicht (mehr).

Benita Thede: "Für eine junge Frau kostet es viel mehr Mut"

Heute lenken vor allem Studentinnen die Geschicke: Kassenwartin, Schriftführerin, Jugendwartin. Und auch die Vorsitzende ist mit Benita Thede – 21 Jahre alt, im sechsten Semester Jura-Studentin an der CAU – eine Frau. „Deshalb hat es mich auch nicht so viel Überwindung gekostet, den Posten zu übernehmen, als ich vergangenes Jahr gefragt wurde“, sagt Thede mit Blick auf die weibliche Mehrheit im Vorstand.

„Wenn die Vorstände im Durchschnitt älter als 50 Jahre alt sind, alle männlich, dann kostet es für eine junge Frau viel mehr Mut, sich auch für das Amt aufstellen zu lassen – vor allem, wenn schon ein männlicher Nachfolger bereitsteht.“

Vorstandsarbeit neben dem Jura-Studium

Einen Großteil ihrer Vorstandsarbeit erledigt Thede zwischen den Vorlesungen, organisiert Sitzungen, telefoniert mit der Stadt, führt auf der Reitanlage in der Olshausenstraße täglich Gespräche mit den Reiterinnen und Reitern. 359 Mitglieder hat der Verein aktuell. Kommilitonen und Freundinnen reagieren mit Staunen auf ihr Ehrenamt neben dem Studium. „Natürlich verschlingt das viel Zeit, aber es ist Zeit, die ich gerne opfere“, sagt Thede.

Auch an andere junge Frauen appelliert sie, den Mut zu haben, sich in Sportvereinen einzusetzen – und in Führungspositionen zu drängen. „In Sportvereinen sind doch alle in der Liebe zu ihrem Sport vereint. Da ist kein Platz für Feindseligkeiten. Ich glaube, wer sich in seinem Verein engagieren will, der sollte keine Angst davor haben, ausgelacht zu werden.“