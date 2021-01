Gizeh

Zu laut sind die Corona-Nebengeräusche bei der Handball-WM im Fünf-Sterne-Luxushotel Marriott Mena House in Gizeh.

Gislason : "Ich freue mich, dass es losgeht"

Die Partie gegen den WM-Debütanten Uruguay wird aller Voraussicht nach nicht das gefährlichste Spiel am Nil dieser Tage. „Ich freue mich riesig, dass es endlich losgeht und wir spielen. Dafür sind wir hier, das macht uns allen am meisten Spaß“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason, verwies diplomatisch auf einen Gegner mit einer „robusten Abwehr“, den man allerdings auch nur aus Videos kenne, die „beinahe ein Jahr alt“ seien. Im Prinzip würde die Vorbereitung ohnehin mit den Gruppenspielen gegen Uruguay und Kap Verde (Sonntag, 18 Uhr) fortgesetzt: „Wir müssen ohne Wenn und Aber gewinnen, die Spiele aber auch nutzen, um uns einzuspielen, taktische Varianten auszubauen“, so Gislason. Erst nach dem Spiel gegen Ungarn werde man wissen, „wo wir stehen“.

Nicht ärgern lassen, nicht die Geduld verlieren. Die Mission ist klar. Deutschland ist haushoher Favorit. Das weiß auch Spielmacher Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig). Der 28-Jährige ( Gislason: „Er ist unser Mittelmann Nummer eins“) feiert nach einer völlig verkorksten Europameisterschaft 2018 und einer guten EM 2020 sein WM-Debüt und schwärmt vom Bundestrainer: „Er gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin begeistert von der Zusammenarbeit.“

Hält die WM-"Bubble"?

Gislason und Weber eint: Beide versuchen, die Corona-Diskussionen um etliche positive Tests bei einigen WM-Teilnehmern, lose Kontakte mit anderen Mannschaften am Hotel-Büffet oder die massive Kritik der norwegischen Nationalmannschaft an den Hygienebedingungen (siehe unten) auszublenden. „Das sollen andere kommentieren. Ich bin hier, um mich auf das Sportliche zu konzentrieren“, sagte Weber. Und sein 61-jähriger isländischer Vorgesetzter betonte: „Ich beschäftige mich eher mit anderen Dingen als den Hygienebedingungen.“ Der ehemalige Coach des THW Kiel sagte aber auch: „Die Corona-Diskussion hängt über der WM. Ich hoffe, dass die Blase hält. Nicht alles, was uns zugesagt war, wurde erfüllt.“

Deutschlands zweiter Gegner am Sonntag ist erneut ein WM-Debütant: Der afrikanische Inselstaat Kap Verde. Der trotz mehrerer Corona-Fälle zur Handball-WM gereiste deutsche Vorrundengegner sollte auch auf Drängen des DHB zunächst mindestens die erste Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem anderen Hotel verbringen. „Weil wir gesagt haben, wir können sie jetzt nicht einfach hier reinholen und sagen, alles ist gut“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Donnerstag. Erst nach weiteren negativen Corona-Tests würde das Team ins deutsche Hotel und damit in die für die Weltmeisterschaft vorgesehene Blase einziehen.

Südkorea tritt mit einem B-Team an

Währenddessen hat Südkorea angekündigt, nur mit einer B-Mannschaft (Jahrgänge 1998 und jünger) in Ägypten antreten zu wollen. Die Südkoreaner wollen ihren Start bei der Olympia-Qualifikation im März durch mögliche Quarantäne-Restriktionen nicht gefährden.

DHB-Boss Michelmann verteidigt Austragung der WM

Ungeachtet der vielen Pandemie-Auswirkungen auch auf die WM hat DHB-Präsident Andreas Michelmann erneut die Austragung der WM in Ägypten verteidigt. „Ich bin froh, dass die Weltmeisterschaft stattfindet. Dass es das Coronavirus gibt, wissen wir nun seit über einem Jahr. Es wird Zeit, dass wir lernen, nicht nur von Corona zu reden, sondern auch mit Corona zu leben“, sagte der Chef des DHB in einem Interview der „ Mitteldeutschen Zeitung“. „So wie wir alle davon ausgehen, dass LKW-Fahrer weiter Frachten transportieren, Menschen im Supermarkt an der Kasse sitzen und Arbeiter die Produktion aufrechterhalten, so findet eben auch ein WM-Turnier statt“, sagte Michelmann. Aus seiner Sicht seien die Bedingungen vom Veranstalter in den vergangenen Wochen – auch auf Drängen des DHB – zufriedenstellend modifiziert worden. Vor dem Turnier hatte der Chef-Funktionär Deutschland bereits als „sensibelste Handball-Nation“ bezeichnet und damit indirekt Kritik an den WM-Absagen der Kieler Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold geübt.