Neumünster

Der Wassersportclub am Wittensee ist am Dienstagabend mit dem silbernen „Stern des Sports“ ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung in den Holstenhallen Neumünster nahm eine Delegation des Vereins die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung von Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb im Breitensport entgegen. Die Wittenseer erreichten im Landesfinale den geteilten fünften Platz.

Wassersportclub am Wittensee: Kraftanstrengungen für den Nachwuchs

Der Klub, der sich die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den Segelsport auf die Fahnen geschrieben hat, hielt die Nachwuchsarbeit auch nach Beginn der Corona-Pandemie durch große Kraftanstrengungen aufrecht. Zeitweise fanden die Kurse in der Optimistenjolle in Kleingruppen von nur drei Kindern pro Trainerin oder Trainer statt. „Für die Ausbilder war das eine enorme Belastung, weil sich die Kurse über mehrere Wochentage verteilten“, berichtet Manfred Fritsche, der die Geschäftsstelle des Wassersportclubs leitet. Die Anstrengung lohnte sich: Der Ferienkurs war mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgebucht. „Mit der Auszeichnung wird die Arbeit unseres Klubs in den vergangenen zwei Jahren auf hoher Ebene anerkannt“, freut sich Fritsche.

„Sterne des Sports“: SSV Pölitz gewinnt Landesfinale

Der „Große Stern des Sports“ in Silber geht in diesem Jahr an die Fußballsparte des SSV Pölitz. Mit dem Sieg auf Landesebene haben sich die Stormarner für das Bundesfinale der „Sterne des Sports“ qualifiziert, das am 24. Januar 2022 in Berlin stattfinden soll. Die „Sterne des Sports“ in Gold werden dann durch die amtierende Bundeskanzlerin/den amtierenden Bundeskanzler verliehen.