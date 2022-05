In der Tennis-Regionalliga Nord-Ost ist der Suchsdorfer SV in der Staffel 1 weiterhin das Maß aller Dinge. Die Kieler Tenniscracks besiegten am dritten Spieltag den Klipper THC souverän mit 8:1 und träumen als Regionalliga-Spitzenreiter weiterhin von der Zweitliga-Rückkehr.