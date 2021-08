Kaltenkirchen

Die Tennisplätze glichen einer Seenplatte, die Frauen und Männer des TC an der Schirnau mussten für ihre Heimspiele in die Halle ausweichen. Sportlich bleiben beide Kaltenkirchener Teams sieglos. In der verkürzten Saison wird es aber keine Absteiger geben.

Für Schirnaus Mannschaftsführerin Christin Potsch kam das 1:8 in der Regionalliga gegen Blau-Weiß Berlin II nicht überraschend: „Berlin ist mit den beiden Bundesliga-Spielerinnen Anna Klasen und Lena Greiner angetreten, die sich für die Zweitligasaison einspielen wollten. Wir hingegen konnten nur mit drei Spielerinnen aus den ersten Zehn unserer Meldeliste antreten.“

Premiere für Katharina Kaiser

Mit Katharina Kaiser kam ein 15-jähriges Nachwuchstalent zum Einsatz. „Ich war bei meinem ersten Regionalligaspiel schon aufgeregt“, sagte die Novizin, die mit 0:6, 0:6 gegen Vanessa Reinicke verlor. Ähnlich deutlich gingen die anderen Matches verloren. Nur Damen-30-Spielerin Ines May konnte ihr Spiel gegen Emma Gevorgyan mit 1:6, 6:4 und 10:9 gewinnen.

„Es lohnt, mal drüber nachzudenken, warum die Alten in dieser Saison unsere Punkte holen“, sagte Christin Potsch, vertiefte diese Thematik aber nicht. Eines ist jedenfalls sicher: Zur nächsten Sommersaison muss sich der TCS personell neu aufstellen. Tizia Brocks hat gegen die Berlinerinnen ihr vorerst letztes Spiel gemacht. Sie geht zum Studium nach Oklahoma in die USA. Fragezeichen ranken sich auch um das Mitwirken von Katharina Huhnholz. Klar ist aber: Der TC an der Schirnau wird seiner Maxime, mit einem Kern von erfahrenen Spielerinnen junge Talente an die Regionalliga heranzuführen, treu bleiben. Katharina Kaiser ist so eine Spielerin, die aus der Kooperation im Nachwuchsbereich mit dem TC Holm hervorgegangen ist.

Nur Henrik Korsgaard punktet

Rasmus Becker und Laurent Baese sind zwei Talente bei den Herren. Die hatten mit dem Suchsdorfer SV II in der Staffel B der Nordliga ebenfalls eine unknackbare Nuss als Aufgabe. Lediglich Henrik Korsgaard konnte sein Einzel gewinnen. Benedict Mörl und Rick Feyser verloren knapp, Erik Mahlstedt, Baese und Becker deutlich. Mit 0:6 Punkten ist das Team Tabellenletzter. Am Sonntag kommt es im letzten Saisonspiel zum Aufeinandertreffen mit dem zweiten sieglosen Team: Ab 11 Uhr spielt der TCS beim Uhlenhorster HC.

Von Thomas Maibom