Der Tennissport trotzt Omikron: Die Punktrunden werden fortgesetzt. Am Sonnabend um 13 Uhr starten die Regionalliga-Damen des TC Rot-Weiß Wahlstedt in ihr Heimspiel gegen den TC SSC Berlin. Ein wenig Bauchschmerzen sind dabei. „Ich werde das Team nicht im Stich lassen, Aber es ist grenzwertig, die Punktspiele fortzusetzen“, sagt Wahlstedts Kapitänin Carolin Schmidt. „Klar, wir haben auf dem Platz großen Abstand zu unseren Gegnerinnen. Aber im Doppel, wenn wir die nächsten Ballwechsel absprechen, bleibt der unmittelbare Kontakt mit der Mitspielerin nicht aus. Ich bin man gespannt, ob wir angesichts steil ansteigender Infektionszahlen unsere Saison zu Ende spielen können.“

Die verschärften Pandemie-Regeln, nach denen Hallensport nur unter 2G-plus-Bedingungen betrieben werden darf, sind für die 27-jährige Schmidt und ihr Team nichts Neues: „Wir spielen schon die gesamte Saison unter diesen Vorgaben.“

Philippa Färber gestern noch in Frankfurt auf dem Court

Ob es Philippa Färber schafft, pünktlich in Wahlstedt zu sein, ist offen. Die 14-jährige Kielerin stand am Freitag noch im Doppel-Halbfinale des ITF-Junior-Turniers in Frankfurt. An der Seite von Sonja Zhenikova spielte sie gegen deutsch-schweizer Kombination Lilly Paulie Schultz / Paula Cembranos.

Färber gilt als eines der größten Tennis-Talente in Deutschland, in ihrer Altersklasse ist sie die Nummer zwei. Da ihr Stammverein, die TG Düsternbrook, im Winter nur in der Landesliga spielt, schloss sich Philippa für die Hallensaison dem TC Wahlstedt an. „Ich trainiere eh zwei- bis dreimal in der Woche in Wahlstedt. Da war der Schritt, für den TCW aufzuschlagen, nur konsequent“, erklärt die Gymnasiastin.

Deutschlands Top-Talent will Profi werden

Der bisherige Saisonverlauf war für die Einser-Schülerin nicht befriedigend. Ihre Mannschaft verlor beide Spiele, auch sie selbst wartet noch auf ein Erfolgserlebnis. „Im Damen-Bereich wird ganz anders Tennis gespielt, als in der Jugend. Ich lerne noch“, sagt die Linkshänderin.

Der langfristige Traum von Philippa ist es, Tennis-Profi zu werden. „Ich möchte mich stetig verbessern und dieses Jahr bei einem ITF-Turnier im Hauptfeld starten. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ich die Qualifikation für ein Grand Slam-Turnier der Juniorinnen schaffen könnte“, sagt Philippa. Letzteres muss aber nicht schon dieses Jahr sein. Und sollte es nicht mit der Profikarriere klappen? „Dann wären Ärztin oder Anwältin berufliche Alternativen“, sagt die Kielerin.

