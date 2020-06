Olsson hat wieder Lust auf Bundesliga

Stockholm/Kiel

Seitdem der mehrfache Welt- Europa- und deutsche Meister nach der Saison 2017/18 aus Paris zurück nach Stockholm zog, ist es in der Öffentlichkeit etwas ruhiger um den 1,99-Meter-Schlaks mit den langen Haaren geworden. Denn nach drei Jahren an der Seitenlinie des französischen Spitzenklubs Paris Saint-Germain, bei dem er sich das Trainer-Amt mit seinem früheren Kieler Coach Noka Serdarusic teilte, widmete sich Staffan Olsson in der Heimat verstärkt der Theorie – und dem Nachwuchshandball.

„Ich habe mal ein paar ECTS-Punkte gesammelt. Das wurde Zeit. Ich war damit der Letzte in meiner Familie“, erzählt der Vater der erwachsenen Kinder Hanna und Henrik lachend. Olsson schrieb sich an der Uni für den Kurs „Talententwicklung aus Trainerperspektive“ ein, beschäftigte sich unter anderem damit, was der Handball in Sachen Scouting von der nordamerikanischen Eishockeyliga lernen kann. „Dort gibt es ein viel größeres Netzwerk, es wird früh viel im mentalen Bereich gemacht – und natürlich gibt es dort auch mehr Geld“, sagt der Linkshänder, der während seiner Trainer-Pause eine Vielzahl von Projekten startete.

Student, Bierbrauer, Handball-Pionier

In Helsingborg arbeitete er mit Handball-Talenten, ließ sich für Vorträge buchen, versuchte sich im Wasserball, bis Ende Januar war er Leistungssportdirektor beim „ USA Team Handball“, das versucht, mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles professionellere Strukturen zu etablieren.

Zuletzt brachte der Schwede ein Bier mit dem eigenen Konterfei auf dem Etikett auf den Markt. „Nur ein Hobby, aber das macht viel Spaß“, sagt er. Auch wenn die Corona-Krise die Kasse noch nicht wirklich laut klingeln lässt. „Es verkauft sich einigermaßen. Die Restaurants haben hier in Schweden zwar geöffnet, aber viel los ist dort nicht. Die Leute bleiben zu Hause“, sagt er.

Das gilt auch für Olsson selbst, abgesehen von sportlichen Freizeitaktivitäten wie Padel-Tennis, eine Squash-ähnliche besonders in Skandinavien beliebte Sportart. „Ansonsten mache ich eigentlich nicht viel“, sagt Olsson, der sich auch für Vorträge buchen lässt und eigentlich gehofft hatte, nach seinem Sabbatjahr „jetzt langsam als Trainer zurückzukommen – am liebsten im Ausland“.

Warten auf Angebote aus dem Ausland

Einige Angebote habe er bereits abgelehnt. „Ich habe immer gehofft, dass noch ein besseres kommt.“ Vielleicht eines aus der Bundesliga, in der er selbst zunächst für den TV Niederwürzbach und von 1996 bis 2003 für den THW Kiel spielte?

„Zu Beginn meiner Trainerkarriere wollte ich das noch nicht, ich hatte die Liga ja 13 Jahre lang erlebt und Lust auf ein neues Land, eine neue Kultur“, sagt Olsson, der zunächst als Trainer seines letzten Klubs als Spieler, Hammarby IF und von 2008 bis 2016 als schwedischer Nationaltrainer arbeitete, bevor das Angebot aus Paris kam. „Aber inzwischen ist die Bundesliga wieder interessant für mich. Und ich spreche die Sprache, das ist ja eindeutig ein Vorteil.“

Unter Corona-Bedingungen bleibt Olsson derzeit nur Abwarten. „Es ist schon ein bisschen unheimlich, was mit dem Sport allgemein gerade passiert. Niemand weiß, was da am Ende rauskommt. Aber ich bleibe optimistisch – auch wenn das gerade nicht immer einfach ist.“

