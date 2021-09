Hamburg

Die Wölfe bewiesen Moral. Trotz eines zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand gewann der TSV Altenholz sein Auftaktspiel in der dritten Handballliga bei der HG Hamburg-Barmbek mit 25:22 (12:13.) THW-Rückkehrer und Linksaußen Malte Voigt war mit acht Toren treffsicherster Wolf.

Wölfen fehlt der Zugriff in der Abwehr

Doch aller Anfang ist schwer. Vor allem Barmbeks Rückraum-Rechtshänder Jan Thorben Ehlers traf in den Anfangsminuten wie er wollte. „Wir haben zwar gut verteidigt, doch in der entscheidenden Sekunde waren wir nicht wach“, bemängelte TSVA-Coach André Lohrbach. So blieb es bis zur Pause ein Duell auf Augenhöhe.

Leon Ciudad sieht Rot

Die Wölfe wurden bissiger, dezimierten sich aber auch. Leon Ciudad Benitez sah nach einem vermeintlichen Schlag gegen den Kopf seines Gegenspielers die Rote Karte (40.). TSVA-Keeper Tom Landgraf musste zudem für zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. In Überzahl zogen die Hamburger auf 19:15 (41.) davon. Der Altenholzer Kampfgeist erwachte. Landgraf parierte zwei freie Würfe. Mit einem 8:1-Lauf zum 23:20 (55.) drehten die Lohrbach-Schützlinge das Spiel.

Lohrbach lobt die Moral der Wölfe

„Wir haben starke Moral bewiesen. Die Abwehr und Tom Landgraf waren letztlich die Garanten für den Sieg. Im Angriff haben wir noch deutlich Luft nach oben. Am Freitag gegen Eider Harde können wir es schon besser machen“, resümierte Lohrbach und richtete den Blick auf das erste Heimspiel am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen die HSG Eider Harde, die Tickets für 200 Fans geordert hat.