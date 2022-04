Wattenbek

Die Spielzeit war bereits abgelaufen, als Ann-Karolin Lache per Siebenmeter für den SC Alstertal-Langenhorn zum 27:27 ausglich. Der Traum vom vorzeitigen Klassenerhalt zerplatzte für die Handball-Drittligafrauen des TSV Wattenbek vorerst wie eine Seifenblase. Jetzt muss am Sonntag ein Sieg beim VfL Oldenburg II her, um die Abstiegsrunde aus eigener Kraft zu vermeiden.

Der Stachel saß tief: Coach Mannhard Bech haderte mit den Schiedsrichterentscheidungen in der Schlussphase. „Auf der einen Seite pfeifen sie so, auf der anderen so. Da fehlte komplett die Linie“, kritisierte der 54-Jährige die Leistung des Gespanns Jann Skroblien/Roby Lüdemann. Wattenbeks Trainer verwies auf einen nicht gegebenen Siebenmeter nach Foul an Kreisläuferin Svenja Pahl (58.) sowie ein vermeintliches Steffek-Stürmerfoul (59.) und verglich es mit der Strafwurfentscheidung in letzter Sekunde zu Gunsten der Gäste.

Mannhard Bech bleibt Coach beim TSV Wattenbek

„Sie nehmen uns den Sieg. Da verliert man den Spaß. Man muss sich fragen, ob das so Sinn macht“, gab Bech zu Protokoll. Für zusätzliches Adrenalin beim Ex-Nationalspieler sorgten die ständigen Verbalattacken von Gästecoach Olaf Schimpf: „Das war grob unsportlich.“ Bech arbeitete seine Enttäuschung ab. Der Haken hinter dem vorzeitigen Klassenerhalt fehlte. Der Coach selbst setzte jedoch ein Signal, gab Wattenbeks Obmann Kolja Bustorf im Vorwege die Zusage für eine weitere Saison als Peitschen-Trainer. Auch das Gros des Teams steht bereits im Wort.

Doch in welcher Liga? Das steht weiter in den Sternen. Nur ein Sieg am Sonntag um 16.30 Uhr in Oldenburg könnte alle Rechenexempel durch direkte Vergleiche mit dem SC Alstertal-Langenhorn und den SFN Vechta zu den Akten legen. Schützenhilfe wäre dann nicht mehr von Nöten, ansonsten droht wie ein Damoklesschwert die Abstiegsrunde mit allen Unwägbarkeiten und langen Auswärtsreisen.

Wattenbek legt Einspruch gegen die Oyten-Spielwertung ein

Derweil gab Bustorf bekannt, dass der TSV Wattenbek zudem beim DHB Einspruch gegen die Spielwertung des 33:33-Unentschiedens vom vergangenen Sonnabend gegen den TV Oyten eingelegt hat. Wie die Videoanalyse bestätigte, hatten die Peitschen 34 reguläre Tore gegen die Niedersachsinnen erzielt. Doch ein Treffer von Atsuko Takara zum zwischenzeitlichen 24:18 (36.) fand weder den Weg in den Spielbericht noch auf die Anzeigetafel, obwohl das Spiel mit Anwurf fortgesetzt wurde. „Hier liegt eindeutig ein Fehler vor. Weil das Kampfgericht nicht zählen kann, fehlt uns sonst ein Punkt“, sagte Bustorf. Wird dem Einspruch stattgegeben, müsste das Spiel wiederholt werden.

„Wenn wir in Oldenburg gewinnen, ist das alles Makulatur. Ist der Klassenerhalt unter Dach und Fach, ziehen wir den Einspruch zurück“, erklärte Bustorf und ergänzt: „Dann ist die Saison für uns beendet. Auf den Ligapokal verzichten wir.“ Sollten die Peitschen jedoch in der Abstiegsrunde landen, ginge die Saison ab dem 30. April in die Verlängerung.