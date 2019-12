TSV Wattenbek macht mit Juhra Schluss

Wattenbek

„Es sind keine sportlichen Gründe. Wir bewerten die Situation immer wieder neu und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir nach vier erfolgreichen Jahren etwas Neues machen wollen“, erklärte TSV Wattennbek-Spartenleiter Ernst-Werner Jappe die langfristige Planung, über die er die Wattenbeker Spielerinnen am Dienstagabend detailliert informieren will, bevor er an die Öffentlichkeit tritt.

Juhra wurde von der Nachricht überrascht, hätte gerne weitergemacht

Trainer Andreas Juhra spielt bei diesen Planungen keine Rolle mehr, muss spätestens am Saisonende gehen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Der Coach zeigte sich überrascht über die Entwicklung: „Ich wollte gerne mit den Mädels weitermachen. Auch aus dem Team gab es positive Signale. Die Spartenleitung hat andere Ideen.“

Nur welche? Lässt „Mücke“ Mannhard Bech demnächst die Peitschen knallen? Bech, Vater der Wattenbeker Spielerin Maxie Bech und am Montagabend beim Handball-Drittligisten Mecklenburger Stiere beurlaubt, ist heißester Kandidat auf die Juhra-Nachfolge beim Tabellenachten der dritten Liga Nord, der am Sonnabend um 17.30 Uhr ausgerechnet in Bechs sportlicher Heimat Owschlag zum Landesderby bei der HG OKT antritt.

Neben Mannhard Bech könnten auch Dennis Olbert oder Co-Trainer Tim Bracklow übernehmen

Jappe wollte derartige Spekulationen nicht kommentieren, aber auch nicht dementieren. Ein weiterer Kandidat könnte Dennis Olbert (Preetzer TSV) sein, der schon im vergangenen Sommer als Juhra-Nachfolger gehandelt wurde. Oder wählt der TSVW die interne Lösung und lässt Co-Trainer Tim Bracklow aufrücken?

