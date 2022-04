Henstedt-Ulzburg

Der TV Garrel hat die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg im Titelrennen der Drittliga-Staffel A noch abgefangen. Das Team aus Niedersachsen entschied die Nachholspiele bei der HSG Mönkeberg/Schönkirchen (31:22) und dem SC Alstertal-Langenhorn (35:25) für sich. Ein einziger Punkt vor den Henstedt-Ulzburgerinnen langte zum Titelgewinn. SVHU-Trainer Christian Gosch ist dennoch stolz auf seine Mannschaft: „Natürlich haben wir auf einen Punktverlust des BV Garrel gehofft. Jetzt sind wir Vizemeister, haben aber eine richtig geile Saison gespielt. Unter den Voraussetzungen – mit den ganzen kranken und verletzten Spielerinnen – hätten es nicht viele Mannschaften geschafft, so gut abzuschneiden.“

Am 10. Mai beginnt für die SVHU-Handballerinnen bereits die erste Vorbereitungsperiode für die Spielzeit 2022/23. Auf eine Meldung zur Zweitliga-Aufstiegsrunde sowie den Liga-Pokal, den der DHB zur Überbrückung der spielfreien Zeit anbietet, wurde in Henstedt-Ulzburg verzichtet.

Bei allen Komplimenten für die Punktrunde – einen Vorwurf können Gosch und sein Team sich machen: „Wir hatten es selbst in der Hand, den einen fehlenden Punkt zu holen, haben es aber nicht geschafft.“ In ihrem letzten Spiel gegen den Buxtehuder SV II wollten die Henstedt-Ulzburgerinnen alles klarmachen, kassierten gegen den Tabellendritten aber eine 26:31-Niederlage. Auch das 26:26 gegen die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen wiegt im Nachhinein schwer.

Verletzungspech verfolgte den SVHU

Der BV Garrel gehörte zu den Topfavoriten auf den Titel, dennoch waren es die Frogs-Ladies um Mannschaftsführerin Annika Jordt, die die meiste Zeit an der Tabellenspitze standen. Mit sieben Siegen starteten die Gosch-Schützlinge in die Liga, obwohl ab dem Herbst kaum noch geordnetes Training möglich war. Tarja Pauschert (Handbruch), Carina Büchel (Sprunggelenk), Emilie Wolf (Schulter), Caroline Rodewald (Schienbein), Lisa Prante (Patellasehne) und Tara Schumacher (Kreuzbandriss) verpassten einen Teil der Saison. Vanessa Fleischmann (Schulter) und Nele Mönnich (Kreuzbandriss) fielen komplett aus.

„Weil wir kaum Wechselmöglichkeiten hatten, konnte ich viele meiner Spielerinnen nicht entlasten. Sie mussten durchspielen“, sagt Gosch. „Ganz hart waren die vier Spiele in den letzten beiden Wochen der Saison.“ Da fiel auch noch Tara Schumacher aus, die sich seit Saisonbeginn in den Vordergrund gespielt hatte. Es waren die Partien, in denen der SVHU dem Titelkonkurrenten die Tür zur Meisterschaft öffnete – und der TV Garrel ging hindurch.