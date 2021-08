Trappenkamp

Es tut sich wieder was im Sportzentrum an der Segeberger Straße. Ein gutes Jahr nach Einweihung der schmucken C-Anlage auf dem Gelände des TV Trappenkamp soll nun der Aufbau einer dazugehörigen Leichtathletik-Sparte vorangetrieben werden. Neben der vorhandenen Infrastruktur hat der Verein mit Andreas Diaz eine motivierte Kraft gefunden, die das Projekt in die Hände nimmt. Los geht es am 30. August mit dem ersten Trainingstag.

Der 51-jährige Schackendorfer Diaz kam zufällig an den TVT, als er einen Verein für seinen Sohn suchte. Im Nebeneffekt fanden die Trappenkamper ihn und seine Bereitschaft, als Koordinator die vor Jahren eingeschlafene Sparte wiederzubeleben. Dabei, und das ist Andreas Diaz und dem Vorstand um den Vorsitzenden Hans-Henning von Reichenbach wichtig, wird zunächst auf den Nachwuchs geschaut. „Wir wollen klein anfangen. Andreas hat die Aufgabe übernommen, hier etwas aufzubauen“, freut sich der Vereinschef. Zielgruppe Nummer eins: Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse.

Der Spaß steht im Vordergrund

„Mir ist wichtig, gerade dieser Altersgruppe aufzuzeigen, dass es mehr gibt als den Bildschirm“, betont Diaz, der selbst umfangreich sportlich aktiv ist und als Leistungssportler gerudert hat. Leistung aber soll nicht im Vordergrund stehen, vielmehr das Gruppenerlebnis. „Es geht um Spaß“, unterstreicht Diaz. „Es sollen Grundfertigkeiten der Leichtathletik vermittelt werden, die Kinder sollen aber Freude daran haben, keinen Leistungsdruck verspüren.“

Die Eingrenzung der Altersgruppe hängt auch damit zusammen, dass man weiter auf der Suche nach zusätzlichen Trainerinnen und Trainern ist. Ein Ausbau des Angebots ist nicht ausgeschlossen. Zumal die Möglichkeiten im Sportzentrum immer besser werden sollen. So hat die Gemeinde angekündigt, eine energetische Sanierung des Sportlerheims voranzutreiben – inklusive Generalüberholung der Umkleidetrakte aus den 1970er-Jahren. Und auf dem Gelände ist der Bau einer Dreifeldhalle für gut 4,5 Millionen Euro geplant. Läuft alles rund, könne in 2023 mit der Fertigstellung gerechnet werden, hofft von Reichenbach.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Profiteur der Sportstättenentwicklung ist zweifelsohne die Trappenkamper Schullandschaft. Die Gemeinschaftsschule verfügt in der Oberstufe sogar über ein Sportprofil. Einen Aufschwung erhoffen sich auch Sportwartin Ede Söhnel und Heino Lüders, der Sportabzeichen-Obmann im TVT. Kooperationen mit Nachbarvereinen, die keine Leichtathletiksparte haben? Warum nicht. „Da haben wir ja bislang schon gute Erfahrungen gemacht, etwa beim Tanzen“, sagt von Reichenbach.

Startschuss am 30. August

Der Startschuss für die neue Sparte fällt am Montag, 30. August, auf der Anlage an der Segeberger Straße. Von 17 bis 19 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Disziplinen auszuprobieren. „Wegen der Pandemie haben wir von einer größeren Veranstaltung abgesehen, die wollen wir im Frühjahr nachholen“, sagt von Reichenbach.

Bis dahin soll es einen Trainingstag pro Woche geben, in der kalten Jahreszeit in der Franz-Bruche-Sporthalle. Wer Interesse hat, sei es als Mitglied oder als Trainerin oder Trainer, kann unter vorstand@tvtrappenkamp.de Verbindung aufnehmen. Andreas Diaz ist unter 0160/8331326 telefonisch erreichbar.