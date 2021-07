Kiel

Mit 3:6 (3:3 nach den Einzeln) unterlag der Suchsdorfer SV dem Oldenburger TeV, verpasste damit nach dem 4:5 gegen den Club an der Alster einen überaus wichtigen Auswärtssieg bei einem der Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt. Gar nicht nach dem Geschmack von Baptiste Crepatte.

Der französische SSV-Neuzugang (ATP-Rangliste Nr. 432) hatte am Sonntag für einen der drei Einzelpunkte gesorgt. Er gewann gestern in Oldenburg glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3 gegen den Spanier Oriol Roca-Batalla (ATP 370). Das war für Crepatte die richtige Antwort auf sein doch chancenloses 2:6 und 0:6 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 166) bei der Heimniederlage gegen Alster.

Rinderknech lotste Crepatte nach Suchsdorf

„Ich bin wirklich glücklich, hier in Suchsdorf zu spielen“, sagt Crepatte. Sein Freund Arthur Rinderknech, der auch für Suchsdorf gespielt hat und derzeit erfolgreich auf der ATP-Tour unterwegs ist, hat ihm nur Gutes berichtet und den Kontakt hergestellt. So landete der Franzose in Kiel. „Wir sind sicher ein kleiner Verein“, sagt der 26-Jährige, der im Alter von fünf Jahren in Grenoble mit dem Tennisspielen anfing. „,Aber ein großes Team.“

Ein Schmunzeln kann sich Crepatte bei dieser Aussage nicht verkneifen. Vielleicht weil in Bezug auf seine neue sportliche Heimat eine gehörige Portion Halbwissen mitschwingt? Von Kiel habe er noch nicht viel gesehen, gibt er zu. „Es ist wohl eine eher ruhige Stadt“, lautet seine Einschätzung. „Und ihr habt doch einen der weltbesten Handballvereine.“ Oui, der THW natürlich. Den kennt man in Frankreich.

Immer gut für eine Tennis-Show

Es ist nicht nur der Charme des Franzosen, dieses schalkische Glitzern in den Augen, das dem Team SSV eine neue Facette verleiht. Die Matches von Baptiste Crepatte sind äußerst unterhaltsam. Das liegt zum einen natürlich an seiner attraktiven Spielweise. Aber nicht zuletzt auch an seinen französischen Flüchen, die reichlich zu hören sind, wenn es mal nicht so läuft – wie bei seiner glatten Niederlage am Freitag vorletzter Woche. „Baptiste ist ein temperamentvoller Typ“, sagt auch SSV-Teamkapitän Christoph Schrabisch.

Die bisherige Einzelbilanz mit drei von vier möglichen Siegen spricht für ihn. Und ein guter Doppelspieler sei er auch, so Schrabisch. Was er an seinem Spiel noch verbessern könne? Als ziemlich komplett beschreibt Crepatte selbst sein Spiel, sein Aufschlag sei eine „Waffe“. An seiner Fitness und Physis müsse er aber noch arbeiten.

Drei von vier Einzeln gewann Crepatte bislang – da darf man sich von den Kieler Zuschauern feiern lassen. Quelle: Uwe Paesler

Mit Suchsdorf will er nun zunächst erst einmal den Klassenverbleib in der Zweiten Liga sichern. Wie es für ihn auf der ATP-Tour weitergeht, das weiß er noch nicht so genau. Es sei im Moment sehr schwierig, im Ranking weiter hochzukommen. „Ich habe im letzten Jahr bei Roland Garros (den French Open, d. Red.) gespielt, und ich hoffe, ich kann das wiederholen“, sagt er. Im September 2020 verlor er in der Qualifikation mit 6:7, 4:6 gegen den Südkoreaner Chung Hyeon. Das Grand-Slam-Turnier in Paris, in der Heimat im Hauptfeld zu spielen, steht bei seinen Zielen ganz oben auf der Liste.

Tak Khunn Wang feiert Debüt nach Verletzungspause

Die zwei weiteren Einzelpunkte bei der Auswärtsniederlage in Oldenburg holten der nervenstarke Lewie Lane (3:6, 7:5, 10:6 gegen Alexander Meyer) mit seinem dritten Einzelsieg im Match-Tiebreak und Kenneth Raisma mit einem glatten 6:3, 6:1 gegen Niels Visker. In der letzten Einzelpartie des Tages verlor Bastien Presuhn an Position 5 wie schon gegen den Club an der Alster knapp im Match-Tiebreak gegen den früheren Suchsdorfer Florian Barth mit 4:6, 6:2, 8:10. Bei seinem Saisondebüt für Suchsdorf unterlag der zweite Franzose Tak Khunn Wang an Position 2 gegen Stefan Seifert 3:6, 6:7. Die drei Doppel gingen alle an die Oldenburger, zweimal im Match-Tiebreak.

Also heißt es am nächsten Spieltag: Punkte sammeln für den Ligaverbleib. Und zwar in einem wichtigen Spiel, denn für den SSV steht zunächst am Freitag eine Auswärtspartie beim Tabellenletzten in Iserlohn an. Dort wird zum ersten Mal auch der 22-jährige SSV-Spitzenspieler Evan Furness (ATP Nr. 292), der dritte Franzose im Suchsdorfer Bunde, zum Einsatz kommen. Er fehlte bislang aufgrund einer Knieverletzung. Auch der Finne Patrik Niklas-Salminen wird nach einer Hand-OP erstmals in dieser Saison für den SSV aufschlagen.

Mit einem Sieg im Gepäck dürfte es sich am Sonntag, 1. August, auf heimischer Anlage gegen den Tabellenersten Versmold deutlich leichter aufspielen. Spielbeginn ist um 11 Uhr.