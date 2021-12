Der Suchsdorfer SV startet am Sonntag um 12 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Bremer TV in die Hallensaison in der Regionalliga Nord-Ost. Jungprofi Bastien Presuhn schlägt vor dem Saisonstart allerdings noch bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach auf. Der 21-Jährige hat große Ziele.