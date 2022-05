Berlin

Mit einem 7:2-Auswärtssieg bei TC Grün-Weiß Nikolassee untermauerte der Suchsdorfer SV in der Tennis-Regionalliga Nord seine Aufstiegsambitionen in Richtung Zweite Bundesliga trotz der verlorenen Spitzeneinzel von Markus Eriksson und Marco Brugnerotto.

„In den Spitzeneinzeln sind wir auf sehr starke Gegner getroffen. Dafür haben wir an den Positionen drei bis sechs überragend performt und sind auch in den Doppeln gut ins Spiel gekommen“, bilanzierte SSV-Kapitän Christoph Schrabisch zufrieden. Knackpunkt war erneut das Spiel von Lewie Lane, der den Kielern nach der etwas überraschenden Niederlage des Italieners Brugnerotto und dem souveränen Sieg von Anders Grinderslev mit einem hart umkämpften Dreisatzsieg gegen Patrick Fleischhauer eine 2:1-Führung bescherte.

In der zweiten Einzelrunde musste sich lediglich SSV-Schwede Eriksson gegen Osman Torski im Spitzeneinzel geschlagen geben, während Noel Larwig und Kenneth Raisma jeweils Zweisatzsiege zur 4:2-Führung beisteuerten. In den Doppeln ging es dann blitzschnell. Das Duo Raisma/Lane profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe des Berliners Lukas Maskow, ehe das Doppel Eriksson/Grinderslev den siegbringenden sechsten Punkten eintütete. Am nächsten Sonntag empfängt der SSV ab 11 Uhr den THC Klipper am Alten Steenbeker Weg.

Ergebnisse: Osman Torski – Markus Eriksson 6:3, 6:1; Maciej Rajski – Marco Brugnerotto 6:3, 6:3; Lukas Maskow – Noel Larwig 3:6, 6:7; Patrick Fleischhauer – Lewie Lane 4:6, 6:4, 7:10; Max Heidolf – Kenneth Raisma 3:6, 1:6; Alexander Betz – Anders Grinderslev 3:6, 1:6; Raisma/Lane – Maskow/Betz 6:3, 4:2 (Aufgabe); Eriksson/Grinderslev – Fleischhauer/Heidolf 7:5, 7:5; Larwig/Brugnerotto – Torski/Rajski 6:4, 7:6.