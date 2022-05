Kiel

Das war nichts für schwache Nerven: Der Suchsdorfer SV setzte sich zum Saisonauftakt der Tennis-Regionalliga in einem wahren Krimi mit 5:4 gegen den Topfavoriten Club an der Alster durch. Für den entscheidenden Punkt sorgte das Doppel Lewie Lane und Gabriel Donev im Match-Tie-Break gegen die Hamburger-Kombi Julian Reister und George von Massow. Die zweite Herrenmannschaft des Suchsdorfer SV verlor zeitgleich ihren Saisonstart in der Regionalliga mit 2:7 gegen den Großflottbeker THGC.

„Jetzt sind wir von vornherein bei der Musik im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg dabei“, freute sich SSV-Kapitän Christoph Schrabisch und adelte seinen Matchwinner: „Lewie Lane war phänomenal.“ Der 21-jährige Lane war erst vor zwei Wochen nach einer achtmonatigen Tennispause (Knorpelschaden/Hüfte) mit einem Turniersieg in Lingen auf den Tennisplatz zurückgekehrt. In Suchsdorf setzte er seinen Triumphmarsch fort und zeigte seine ganz besonderen Comeback-Qualitäten, indem er sowohl sein Einzel gegen Altmeister Julian Reister als auch im Doppel mit Donev jeweils trotz Satzrückstand noch gewann.

Doch der Reihe nach: Bei herrlichem Sonnenschein zog zunächst Jürgen Briand die knapp 200 Suchsdorfer Tennisfans auf dem Center Court in seinen Bann. Der Franzose entzauberte bei seiner SSV-Premiere die Hamburger Nummer zwei, Leonard von Hindte, locker in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Dabei beeindruckte der schmächtige Rechtshänder mit seiner Finesse: Briand variierte, lockte seinen Gegenüber nach langen Grundlinienrallyes mit gut getimten Stoppbällen ans Netz, um ihn klassisch zu passieren.

Avancierte zum Publikumsliebling: der SSV-Franzose Jürgen Briand Quelle: Pat Scheidemann

„Stopps sind auf Asche eine brillante Waffe“, erläuterte der 23-Jährige, der immer wieder die Interaktion mit den SSV-Fans suchte: „Auf geht’s!“, feuerte sich Briand in deutscher Sprache an, die Fans stiegen sofort mit rhythmischem Klatschen ein. Ebenso locker präsentierte sich im Parallelspiel der SSV-Este Kenneth Raisma, der gegen Alsters George von Massow mit klassischem Serve-and-Volley glänzte und mühelos mit den zweiten Suchsdorfer Punkt eintütete. Der Bulgare Donev verpasste indes den perfekten Start für die Gastgeber. Er unterlag nach gewonnenem ersten Satz im Match-Tie-Break gegen den Hamburger Flemming Peters.

Lewie Lane wehrt gegen Julian Reister zwei Matchbälle ab

„2:1 nach der ersten Einzelrunde ist in Ordnung“, zog Schrabisch Zwischenbilanz. Der Italiener Marco Brugnerotto bescherte den Suchsdorfern den dritten Punkt. Der Linkshänder bezwang den ehemaligen SSV-Akteur Niklas Guttau nach knallhartem Schlagabtausch mit 6:2 und 7:5. Derweil kämpfte der „Alte Schwede“ Markus Eriksson auf dem Center Court gegen Alsters Israeli Edan Leshem auf verlorenem Posten und verlor glatt in zwei Sätzen. Aber zwei Spieler machten Überstunden: Lane und Reister. Nach verlorenem ersten Satz wehrte der Travemünder Lane bei 3:5 im zweiten Satz zwei Matchbälle ab und besiegte Reister im Match-Tie-Break mit 10:6.

4:2 – ein Punkt fehlte dem SSV zum Auftaktsieg. Doch die Suchsdorfer Doppel Briand/Brugnerotto und Raisma/Eriksson patzten. Erneut stand Lane beim 4:4 im Blickpunkt. Gemeinsam mit Donev verlor er den ersten Satz mit 1:6, erkämpfte sich mit 7:5 den Satzausgleich und triumphierte schließlich im Match-Tie-Break mit 10:6. „Trotz Rückstand habe ich immer gebissen“, freute sich Lane über seinen erfolgreichen Aufholjagden beim 5:4-Auftaktsieg.

Ergebnisse: Eriksson – Leshem 5:7, 2:6; Briand – von Hindte 6:2, 6:2; Brugnerotto – Guttau 6:2, 7:5; Donev – Peters 6:4, 3:6, 6:10; Lane – Reister 3:6, 7:6, 10:7; Raisma – von Massow 6:2, 6:4; Briand/Brugnerotto – Leshem/von Hindte 3:6, 3:6; Raisma/Eriksson – Peters/Guttau 2:6, 6:7; Donev/Lane – Reister/von Massow 1:6, 7:5, 10:6.