Der Suchsdorfer SV ist das Flaggschiff im schleswig-holsteinischen Herrentennis. Die Kieler sind in der Freiluft-Saison mit zwei Teams in der Tennis-Regionalliga vertreten. Während die ersten Herren um den Aufstieg in die Zweite Liga kämpfen sollen, geht es für die zweite Herren nur um den Klassenerhalt.