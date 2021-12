Kiel

Der Suchsdorfer SV machte zum Saisonauftakt der Tennis-Regionalliga kurzen Prozess mit dem Bremer TV 1896. Mit einem 6:0 und ohne Satzverlust schickte der SSV die Bremer, die vor Wochenfrist in ihrem Auftaktmatch gegen den Stadtrivalen Club zur Vahr 4:2 gewonnen hatten, auf die Heimreise.

„Das können schon ganz wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt sein“, freute sich SSV-Teamkapitän Christoph Schrabisch, um im gleichen Atemzug zu relativieren: „Uns hat natürlich in die Karten gespielt, dass die Bremer auf ihre Nummer eins verzichten mussten.“ Ohne Spitzenspieler Christian Hirschmüller stand der BTV vom ersten Aufschlag an auf verlorenem Posten.

SSV stellt mit makelloser Einzelbilanz die Weichen auf Sieg

Bastien Presuhn, der bei den Deutschen Tennismeisterschaften im Achtelfinale am späteren Sieger Henri Squire („Man sieht, was drin gewesen wäre“) gescheitert war, steuerte gegen Jonas Lichte mit 6:2 und 6:1 im Eiltempo den ersten Punkt bei. Zeitgleich triumphierte auf dem Nebenplatz der SSV-Däne Anders Grinderslev mit gleichem Ergebnis gegen Fabian von Reichenbach. Weil sich auch Lucas Gerch und Noel Larwig in ihren Einzeln keine Blöße gaben, stand der SSV-Sieg bereits vor den Doppeln, die ebenfalls gewonnen wurden, fest.

Zwei Punkte: Bastien Presuhn gewann sowohl Einzel als auch Doppel beim Suchsdorfer Sieg gegen den Bremer TV. Quelle: Mario M. Koberg

„So stellt man sich einen Saisonauftakt vor. 6:0 – besser geht es nicht“, sagte Presuhn und freut sich bereits auf das nächste Heimspiel gegen den Club an der Alster (9. Januar 2022): „Da erwartet uns vermutlich mehr Gegenwehr.“

Match-Ergebnisse: Gerch – Lentz 6:2, 6:4; Presuhn – Lichte 6:2, 6:1; Noel Larwig – Röbschläger 6:4, 6:0; Grinderslev – von Reichenbach 6:2, 6:1; Gerch/Grinderslev – Lentz/Lichte 6:1, 6:2; Presuhn/Larwig – Röbschläger/v. Reichenbach 6:2, 6:2.