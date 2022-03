Hamburg

Game, Set and Match, Suchsdorfer SV! Die Kieler Tennis-Cracks sicherten sich mit einem 4:2-Sieg gegen den Harvestehuder THC die Meisterschaft in der Regionalliga. Nach 2013 und 2018 feierte der SSV den dritten Titelgewinn der Vereinshistorie in der höchsten Spielklasse unter dem Hallendach. Es war der Schlusspunkt einer fast perfekten Saison mit lediglich einer Niederlage und zudem die starke Reaktion auf den Zweitliga-Abstieg in der Freiluftsaison 2021.

Feierte in seinem letzten Match für den Suchsdorfer SV die Regionalliga-Meisterschaft: Bastien Presuhn Quelle: Torsten Becher

Das Saisonziel lautete Klassenerhalt, am Ende sprang die Meisterschaft heraus. „Die Jungs haben noch mal alles auf den Platz gebracht. Das hat uns diesen Winter ausgezeichnet. Wir waren ein echtes Team“, lobte SSV-Kapitän Christoph Schrabisch. Bereits am 22. Januar legten die Suchsdorfer mit ihrem überraschenden 4:2-Auswärtstriumph beim Ligafavoriten Oldenburger TeV den Grundstein für den Meistercoup. Es folgte der vorzeitige Klassenerhalt mit dem 6:0-Heimerfolg gegen den Club zur Vahr Bremen und mündete letztlich im finalen Showdown in Harvestehude.

Der SSV-Finne Patrik Niklas-Salminen vergab im Spitzeneinzel einen Matchball. Quelle: Torsten Becher

In Hamburg lief zunächst alles nach Plan: Der Este Kenneth Raisma, der Schwede Markus Eriksson und Bastien Presuhn feierten teilweise umkämpfte Zweitsatzsiege, so dass der SSV-Finne Patrik Niklas-Salminen im Spitzeneinzel gegen den 2,08 Meter-Riesen Christian Seraphim bereits den Meisterschaftsgewinn auf dem Schäger hatte. Doch Niklas-Salminen verlor nach vergebenen Matchball im Match-Tie-Break des dritten Satzes. Die Entscheidung wurde vertagt. Aber nur kurz, denn das Doppel Presuhn/Raisma besiegten im Eiltempo die HTHC-Kombo Maximilian Todorov und Justus Lehmann. Jubel brach sich Bahn – 4:1! Die Meisterschaft eingetütet, schenkten auf dem Nebenplatz Niklas-Salminen und Eriksson ihr Doppel nach gewonnenem ersten Satz.

Kenneth Raisma nach Titeln in Schweden und Finnland auch Deutschland erfolgreich

„Ich freue mich, nach meinen Titeln mit Teams in Schweden und Finnland auch den deutschen Hallentitel geholt zu haben. Als Individualsportler freuen wir uns über die wenigen Wochen im Jahr, in denen wir als Mannschaft spielen können. Druck habe ich nicht verspürt, da ich in diesem Winter alle meine Spieler für Suchsdorf gewonnen hatte“, sagte Raisma bei der abendlichen Meisterfeier im Harvestehuder Klubhaus bei Bier und italienischen Spezialitäten. Da war Niklas-Salminen bereits auf dem Rückweg in seine finnische Heimat, wo in dieser Woche das Davis-Cup-Match gegen Belgien ansteht.

Bastien Presuhn verabschiedet sich aus Suchsdorf

Doch nicht nur aus diesem Grund fiel die Jubelstimmung etwas gedämpfter aus. „Finnland und Estland sind direkte Anrainerstaaten zu Russland. Das macht etwas mit den Jungs“, erklärte Schrabisch. Zudem verabschiedete sich Presuhn nach erfolgreichen Jahren beim SSV. Er schlägt künftig für seinen Heimatverein DTV Hannover auf. „Ich wollte mich mit dem Titel verabschieden. Ich habe gerne in Suchsdorf mit dieser homogenen Mannschaft vor vielen interessierten Zuschauern gespielt und verlasse das Team schweren Herzens.“ Schrabisch, den schon kurz nach dem Sieg Glückwünsche der SSV-Nummer-eins, Lucas Gerch, der aktuell Turniere in Mittelamerika bestreitet, erreichten, richtete seinen Blick bereits auf das Frühjahr: „Wir haben nicht die finanziellen Mittel wie andere, aber wir kümmern uns um die Spieler. Das ist unser Trumpf. Wir wollen im Sommer wieder um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen.“