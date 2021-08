Das Kieler Tennis-Talent Philippa Färber hat bei mehreren Turnieren mit starken Leistungen aufgetrumpft. Beim ITF-Turnier in Fürth zog die 14-Jährige ins Viertelfinale ein, in Timmendorfer Strand ging es bis ins Halbfinale. In Hamburg schnappte sich Färber ohne Satzverlust den Titel.