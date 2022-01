Lucas Gerch ist in der Hallensaison die Nummer eins des Tennis-Regionalligisten Suchsdorfer SV. Der Tennisprofi aus Wetzlar durfte sich 2021 als Zverev-Besieger feiern lassen und träumt von einem Start bei einem Grand-Slam-Turnier. Am Sonntag um 12 Uhr schlägt er am Alten Steenbeker Weg auf.