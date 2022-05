Tennisspieler Lewie Lane vom Suchsdorfer SV mit starkem Comeback

Kiel

Von der Stand- auf die Überholspur: Seit knapp vier Wochen ist Lewie Lane zurück im Tennis-Zirkus. Hinter dem 21-jährigen Rotschopf aus Travemünde, der am Sonntag (11 Uhr) für den Suchsdorfer SV in der Tennis-Regionalliga gegen Klipper THC aufschlägt, liegt eine Zeit der Leiden und Ungewissheit. Acht Monate musste der Rechtshänder nach einer Hüftoperation pausieren. Selbst der Gedanke ans frühe Ende einer hoffnungsvollen Tenniskarriere war allgegenwärtig.

„Die Frage, ob ich nach dieser Operation wieder professionell Tennis spielen könnte, stand im Raum. Mittlerweile kann ich sie nach erfolgreicher OP und folgender Reha dankbar mit Ja beantworten“, sagt Lane, der nach seinem Comeback in den ersten beiden Punktspielen für den Suchsdorfer SV jeweils doppelt punktete. Doch die Zweifel waren vorhanden. Ende der Sommersaison 2021 plagten den Schützling von Coach Herby Horst starke Leisten- und Bauchmuskelschmerzen. Jedes Match wurde zur Belastungsprobe. Gewissheit brachte eine MRT-Untersuchung: Knorpelschaden in der Hüfte. Die Meinung der behandelnden Ärzte: Eine Operation ist unumgänglich. Lane kämpfte um seinen Traum vom Profitennis.

„Der Kopf spielte eine sehr tragende Rolle, wie ich mit dieser Situation umgehe. In dieser Zeit hat mir mein Umfeld unglaublich geholfen. Dabei spreche ich sowohl vom sportlichen wie dem Trainer, Physiotherapeutin und Athletiktrainerin als auch vom privaten mit Familie und Freunden. Einige dieser Menschen haben mich mehr getragen und mehr Einfluss auf mich genommen als sie es wissen. Ich danke all denen und bin froh, diese Menschen in dieser Zeit an meiner Seite gehabt zu haben“, erläutert der Deutsche Doppelmeister von 2019.

Das sportliche Vorbild von Lane ist Martial-Arts-Kämpfer Connor McGregor

Lane ist wieder Lane. Auf dem Platz polarisiert er, zeigt Emotionen. Gewann gleich bei seinem Comeback vor vier Wochen ein Turnier in Lingen. Musste allerdings in den fünf Spielen mehrfach über die volle Distanz gehen. „Mein Körper hat sich danach gut angefühlt. Da wusste ich, es geht“, blickt Lane zurück. Für den SSV gewann er seitdem beide Einzel und Doppel nach Satzrückstand. Lane, der Kämpfer – sein sportliches Vorbild ist Martial-Arts-Fighter Connor McGregor: „Der holt mich durch seine Mentalität ab.“

Im Tennis eifert der passionierte Golfspieler indes dem Schotten Andy Murray nach. Kein Wunder, ist doch auch Lanes Vater Brite – allerdings Engländer. „Deswegen besitze ich diesen für Schleswig-Holsteiner ungewöhnlichen Namen. Ich habe sowohl die britische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft“, klärt Lane, der es im Alltag eher ruhig und auch mal einsam liebt, auf und formuliert seine Ziele: „Ich bin sowohl im Privaten als auch in der Tenniswelt ziemlich klar, weiß, was ich möchte und verstelle mich nur ungern. Im Tennis will ich mein Potenzial voll ausschöpfen und mir so den Weg unter die Besten der Welt bahnen.“ Am Sonntag will Lewie in Suchsdorf seinen Weg auf der Fast Lane, die Überholspur, fortsetzen.