Kreis Segeberg

Seit Mittwoch ist es amtlich. Der Tischtennisverband Schleswig-Holstein (TTVSH) hat die Saison 2021/22 im Erwachsenenbereich abgebrochen. Es werden nur die Ergebnisse aus der Hinrunde gewertet. Aber anders als in der Spielzeit 2020/21, als auf Ab- und Aufsteiger verzichtet wurde, werden die Letztplatzierten ihre Liga diesmal verlassen müssen und sich die Staffelsieger über den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse freuen dürfen. Davon sind auch Teams aus dem KTTV Segeberg betroffen. Was unterschiedlichte Reaktionen in den Klubs hervor gerufen hat.

Wenig Widerstand von Bezirks- und Kreis-Funktionären

Auf einer Beiratssitzung hatte der TTVSH den Bezirks- und Kreis-Funktionären ihren Beschluss vorgestellt, den Ligaspielbetrieb per sofort einzustellen. Ein nennenswertes Echo aus den Verbänden blieb aus. „Aus der Runde regte sich wenig Widerstand gegen diese Entscheidung“, verriet Klaus Schandert. Der Vorsitzende des Kreis-Tischtennis-Verbands Segeberg empfindet den Abbruch als „sehr, sehr schade“. Schandert, der im SC Ellerau zuhause ist, dazu: „Alle unsere Ellerauer Mannschaften hätten gerne weitergespielt und auch, was den KTTV Segeberg anbelangt, bin ich mir sicher, dass 70, 80 Prozent der Vereine für eine Fortsetzung sind.“

Wie in einer Bananenrepublik

Obwohl die erste Männer-Mannschaft der Kaltenkirchener TS von dem Beschluss profitiert und ohne Relegationsspiel als Zweiter der 1. Bezirksliga in die Landesliga aufsteigen dürfte, kann Bent Holm die Entscheidung ganz und gar nicht nachvollziehen. Als „völlig unverständlich“ bezeichnet der Spartenleiter der KT die Einstellung des Spielbetriebs. „Man hat das Gefühl, dass wir in einer Bananenrepublik leben. Jeder macht, was er will“, echauffierte sich Holm. Erst einmal in Rage geredet, legte er nach: „Die Landesregierung beschließt Lockerungen, Zuschauer dürfen wieder in die Fußballstadien oder Hallen, wir können mit 30 Leuten oder mehr in der Halle trainieren, dürfen aber nicht mit acht Spielerinnen oder Spieler um Punkte spielen. Das ist doch blödsinnig.“ Holm, der froh darüber ist, dass die Anzahl der Mitglieder in der KT-Tischtennissparte während der Pandemie nicht nur stabil geblieben ist, sondern sogar auf 120 angewachsen ist, ließ offen, ob das erste Männerteam den Aufstieg wahrnehmen wird.

Zeitpunkt ist nicht nachvollziehbar

Holms Vereinskameradin Ina Molatta, die als Mannschaftsführerin bei den Landesliga-Damen dabei ist und noch selbst in der ersten Vertretung in der Verbandsoberliga spielt, reagierte zwar nicht so wortgewaltig wie ihr Spartenleiter, aber dennoch irritiert. „Ich hätte einen Abbruch im Januar verstanden, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich ihn nicht mehr nachvollziehen.“

Saison hat keinen Spaß gemacht

Karsten Rathje, der im KTTV als Spielwart fungiert und gleichzeitig Spartenleiter im TuS Fahrenkrug ist, fühlt sich hin und her gerissen. „Wirklich Spaß hat diese Saison wegen der ganzen Maßnahmen ohnehin nicht gemacht“, sagt er. Allerdings habe er nicht mehr mit der Einstellung des Spielbetriebes gerechnet. „Aber egal, welche Entscheidung getroffen worden wäre. Es hätte immer jemanden gegeben, der sich zu Wort gemeldet hätte.“ Dass er mit der zweiten Mannschaft des TuS, in der er selbst aktiv an der Platte steht, als Schlusslicht der 2. Bezirksliga Süd absteigen muss, sieht er gelassen. „Wir stehen ja da nicht umsonst da unten und dürfen uns nicht beschweren. Denn es hat ja ein Wettbewerb statt gefunden.“

SV Westerrade akzeptiert Abstieg in die Kreisliga

Einen ähnlichen Blick auf die Dinge hat Sven Vedder. Der stellvertretende Mannschaftsführer und Spitzenspieler der ersten Garnitur des SV Westerrade belegt mit seinem Team den letzten Platz in der Südstaffel der 2. Bezirksliga und wird nun in die Kreisliga absteigen müssen. „Natürlich hätten wir gerne in der Rückrunde noch einmal angegriffen und alles versucht, den Abstieg zu verhindern“, meint er. „Aber wenn es um die Gesundheit geht, dann müssen wir diesen Abbruch akzeptieren.“

Bornhöved doppelt gestraft: Erste verpasst Aufstieg, Zweite steigt ab

Thomas Scheel, Spartenleiter des TSV Bornhöved, dessen erste Vertretung als Hinrunden-Dritter der 1. Bezirksliga den Aufstieg nur knapp verpasst hat und dessen Reserveteam als Neuntplatzierter die 2. Bezirksliga Nord verlassen muss, weiß, wie schwer es ist, eine Entscheidung zu finden, die allen gerecht wird. „Deshalb werden wir den Beschluss so hinnehmen, wie gefasst wurde und uns nicht auf die Hinterbeine stellen.“