Ralf Neugebauer hat den Verein gewechselt. Dass der 39-Jährige nach rund 25 Jahren nicht mehr im Trikot des SV Schmalensee, sondern jetzt für TuS Teutonia Alveslohe Tischtennis spielt, ändert nichts an seiner Extraklasse bei den Kreismeisterschaften. Neugebauer verteidigte in der Königsklasse die Titel im Einzel und Doppel aus dem Jahr 2019. Das Turnier 2020 hatte ausfallen müssen. „Ich stamme aus einem kleinen Dorfverein und habe mir das Tischtennis mehr oder weniger selbst beigebracht“, erklärte der Kisdorfer, der sich durch seinen Triumph für die Landesmeisterschaften im Januar in Stockelsdorf qualifiziert hat. Dort und zuhause mit seiner Alvesloher Mannschaft, die derzeit die Tabelle in der 2. Bezirksliga anführt, will er „einfach das Spiel genießen“.

Ralf Neugebauer mit langen Atem zu zwei Titeln

Im Endspiel der Leistungsklasse A/B setzte sich Neugebauer gegen Holger Schneider (TSV Bornhöved) mit 3:1 Sätzen durch. Beide Spieler hatten zuvor im Halbfinale Teamkollegen ausgeschaltet. Schneider warf Pervis Itminan aus dem Turnier. Neugebauer besiegte Andrzej Klesinski, an dessen Seite er das hart umkämpfte Doppel gewann. Thomas Wendland und Helge Hartmann, die beim TuS Hartenholm in der ersten Kreisklasse spielen, legten gegen das Bezirksliga-Duo Neugebauer/Klesinski eine 2:0-Satzführung vor. Dann kamen die Favoriten besser ins Spiel und feierten schließlich einen 3:2-Erfolg.

Bosse Schoer ebenfalls mit zwei Titeln

Die Verantwortlichen des Kreis-Tischtennisverbands hatten den richtigen Riecher mit der erstmaligen Ausschreibung des Wettkampfes in der Klasse E (bis 1199 Leistungspunktzahl). Dieser Wettbewerb für Spielerinnen und Spieler aus den unteren Leistungsklassen kam gut an, wie der Kreisvorsitzende Klaus Schandert erfreut feststellen durfte. Gerade bei den Nachwuchsspielern, die die Chance nutzten, an Titelkämpfen teilzunehmen und sich mit Erwachsenen zu messen. Zum herausragenden Akteur in dieser Klasse avancierte Bosse Schoer (PSG Segeberg), der sich sowohl im Einzel, als auch im Doppel an der Seite seiner Vereinskollegin Romy Wendland durchsetzen konnte. „Insbesondere über den Sieg im Doppel habe ich mich gefreut, weil es eine Teamarbeit war“, kommentierte der 16-Jährige, der seit fünf Jahren an der Platte steht, seinen Doppeltriumph. Als Solist behielt Schoer im Entscheidungssatz gegen Tammes Noel Böttcher (Kaltenkirchener TS) die Oberhand. „Ich habe sicherer als meine Gegner gespielt und mir sind weniger Fehler unterlaufen“, begründete der in Klein Rönnau wohnende Schüler, der als Spieler bescheidende Ziele verfolgt. Dafür hat er auf anderer Ebene etwas vor: „Ich möchte bald meinen Trainerschein machen und mich in der Jugendarbeit engagieren.“

Thomas Wendland gewinnt in der C-Klasse

Wendland „tröstete“ sich mit Platz eins in der Leistungsklasse C, in der 24 Teilnehmer gemeldet hatten. Im Endspiel triumphierte Wendland mit 3:0 Sätzen gegen Christian Langeloh, gegen den er in der Vorrunde mit 1:3 Sätzen verloren hatte. Das Doppel in der C-Klasse gewannen Florian Hädrich und Claas Brüning (beide SC Ellerau) überraschend glatt mit 3:0 Sätzen gegen Christian Langeloh und Dirk Rühl (beide TSV Bornhöved).

16-jähriger Ben Weilkiens siegt für Leezener SC

Auch in der D-Klasse gab es einen zweifachen Titelträger. Mit Ben Weilkiens vom Leezener SC setzte sich ein 16-Jähriger durch. An der Seite von Vereinskollege Kemal Mimaroglu gewann er die Doppelkonkurrenz im Finale gegen Tim Jaschik und Torben Krause (beide BSV Kisdorf). Im Einzel-Endspiel unterlag der 60 Jahre ältere Klaus Lippert (SV Henstedt-Ulzburg) dem aufstrebenden Youngster.

Von Markus Weber und Jürgen Brumshagen