Die Bilanz

Die deutsche Nationalmannschaft hat das selbst gesteckte Ziel, die K.o.-Runde bei der Handball-WM zu erreichen, verpasst. Platz zwölf ist die schlechteste WM-Platzierung in der Geschichte des Deutschen Handballbundes ( DHB). Zur Wahrheit gehören aber auch zwei besondere Faktoren. Erstens: Mit neun verletzungs- und coronabedingten Absagen war der personelle Aderlass beim DHB-Team so groß wie bei keiner anderen Spitzennation bei den Titelkämpfen in Ägypten. Bundestrainer Alfred Gislason hatte nur wenig Zeit, eine auf links gedrehte Mannschaft auf das Turnier einzustellen. Und: Am Ende waren es nur kleine Unterschiede, die zum Einzug ins Viertelfinale fehlten. Sowohl gegen Ungarn als auch zum Start der Hauptrunde gegen Spanien war mehr drin.

Die Statistik

Zahlen lügen nicht. Und die WM-Statistik der Nationalmannschaft offenbart die Schwächen, unter denen die Mannschaft im Rückraum seit einiger Zeit leidet. Mit Spielmacher Philipp Weber (17 Tore/65 Prozent Wurfquote) rangiert nur ein einziger Rückraumspieler unter den Top Fünf der deutschen Schützen. Angeführt wird das Ranking von Linksaußen Marcel Schiller (21/75%) und Rechtsaußen Timo Kastening (20/67%), hinter Weber liegen Kreisläufer Johannes Golla (16/80%) und Kapitän Uwe Gensheimer (14/67%). Bei den gehaltenen Bällen der Keeper hat Jogi Bitter (33 Paraden/36% Quote) die Nase vorn vor Andreas Wolff (19/28%) und Silvio Heinevetter (12/52%). „Dauerbrenner“ war mit 3:59,44 Stunden Spielzeit Johannes Golla.

Die WM-Gewinner

Torwart-Oldie Jogi Bitter (38): solider Fels in der Brandung, wertvoller Gespannpartner, Fixpunkt für die jungen Spieler. Bei ihm weiß der Bundestrainer, was er hat. Unverzichtbar für die Olympia-Mission, die seine Karriere krönen könnte. Kreisläufer Johannes Golla hat in Abwesenheit von Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek seine internationale Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt. Der deutsche Spieler des Turniers. Allen Problemen in der Spielsteuerung zum Trotz, der weiterhin ein unaufgeregter Kopfspieler à la Martin Strobel fehlt, konnte sich der zuvor so oft enttäuschende Leipziger Philipp Weber (28) in den Vordergrund spielen. Er dürfte gesetzt sein. Youngster Juri Knorr (20) gehört die Zukunft. Für ihn kommt Olympia allerdings noch etwas zu früh. Gislason sollte auf der Rückraum-Mitte – wie schon in der Vergangenheit – neben Weber auf einen der in Ägypten fehlenden Linkshänder setzen: Fabian Wiede ( Füchse Berlin) oder Steffen Weinhold ( THW). Auch diese Spieler – Wiede, Weinhold, Wiencek, Pekeler – gehören zu den WM-Gewinnern. Ihren Absagen gebührt viel Respekt. Und jedem wurde klar: Ohne sie geht es kaum.

Die WM-Verlierer

Weltklasse war bei dieser WM im deutschen Team nur scwer auszumachen. Weder Kapitän und Linksaußen Uwe Gensheimer noch Torwart Andreas Wolff, der vor den Titelkämpfen mit kontroversen Aussagen aufhorchen ließ, konnten die Rolle des emotionalen Leaders ausfüllen, liefen zudem ihrer Form hinterher. Auch defensiv zeigten sich viele Defizite, konnte der Mittelblock mit Johannes Golla und Debütant Sebastian Firnhaber insgesamt nicht überzeugen. Mit dem Kieler Trio Wiencek, Pekeler und Weinhold werden allerdings auch drei renommierte Stammkräfte in den Kader zurückkehren. Somit ist das größte Problem: Rückraum, Rückraum, Rückraum. Julius Kühn und Kai Häfner konnten im internationalen Konzert nicht mitspielen. Die Hoffnungen ruhen eher auf Weinhold, Wiede, einem Paul Drux in Top-Form oder dem jungen Göppinger Sebastian Heymann. „Ich freue mich darauf, dass ich im März deutlich mehr Auswahl an Spielern habe. Da freue ich mich wirklich drauf“, sagte Bundestrainer Gislason. „Dann, denke ich, haben wir eine große Möglichkeit, deutlich besser zu spielen.“

Der Verband

Der Deutsche Handballbund ( DHB) hat vor und während der WM nicht die glücklichste Figur gemacht. Zuerst wird den Spielern angesichts der Corona-Pandemie eine Absage aus familiären Gründen freigestellt, dann werden diese Spieler vom DHB-Präsidenten Andreas Michelmann als sensibel diskreditiert, schenkt auch sonst in seinen Aussagen der gesamtgesellschaftlichen Lage keine Beachtung. Dann verpasst Deutschland die selbst gesteckten WM-Ziele, muss sich im März erst noch für die Olympischen Spiele qualifizieren, doch DHB-Vize Bob Hanning ruft unbeeindruckt Olympia-Gold als Ziel aus. Demut geht anders. Kapitän Uwe Gensheimer reagierte defensiv: „Ich weiß ja, wie es Bob meint. Bob hat immer große Ziele, die haben wir alle. Aber wir tun alle gut daran, wenn wir jetzt erst mal den Fokus auf die Quali legen, das ist unser nächstes Ziel.“

Der Ausblick

Das WM-Minimalziel Viertelfinale wurde verpasst, und dennoch dürfen aus diesem Abschneiden bei einer besonderen WM in einer besonderen Zeit keine falschen Schlüsse gezogen werden. Es fehlte nicht viel zum Weiterkommen mit einer Mannschaft, die Medaillenansprüchen in ihrer Zusammensetzung gewiss nicht genügen konnte. Dennoch ist die Handschrift vom ehemaligen Kieler Erfolgstrainer Alfred Gislason auch nach kurzer Zeit erkennbar. Die Mannschaft hat Fortschritte im Angriff gemacht, die Mannschaft ist in ihren Hierarchien intakt, hat zahlreiche Akteure, die Verantwortung übernehmen können und wollen. Die in Ägypten fehlenden Rückkehrer können das Team auf ein Weltklasse-Niveau heben. Und Alfred Gislason könnte im Jahr 2021 den Unterschied zur WM 2019 (Platz vier) und der EM 2020 (Platz fünf) darstellen. Der Isländer wird an der Qualifikation für Tokio gemessen werden.